Tênis: Confira o horário e onde assistir a final entre Jannik Sinner e Grigor Dimitrov em Miami

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 21:25 • Miami (EUA)

O italiano Jannik Sinner, terceiro da ATP, e o búlgaro Grigor Dimitrov, 12º, decidem o título do Masters 1000 de Miami, na Flórida, neste domingo (31/03). O torneio é disputado no piso rápido e distribui US$ 8,9 milhões em premiações.

O jogo começa às 16h (horário de Brasília) com transmissão da ESPN 2 ao vivo para o Brasil. Tanto Dimitrov quanto Sinner buscam seu segundo título de Masters 1000 da carreira.

Campeão do Masters de Cincinnati em 2017, Dimitrov está em sua terceira final de torneio neste nível. Sinner, por sua vez, foi campeão no Canadá em 2023, e joga no domingo sua quarta final de Masters. As duas finais perdidas pelo italiano foram justamente em Miami, nas edições 2021 e 2023.

Em um dos melhores inícios de temporada de sua carreira, o búlgaro encara o melhor tenista do ano. Sinner vem de 21 vitórias e apenas uma derrota no ano, somando os títulos do Australian Open e do ATP 500 de Roterdã, na Holanda.

Dimitrov, por outro lado, jogou mais e soma 20 vitórias e 4 derrotas no ano, somando o título do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, e o vice em Marselha, na França. No confronto direto entre eles, foram três duelos e o italiano Sinner venceu os dois últimos.

Grigor Dimitrov em Miami (Foto: Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)