Pierre Gasly admite que regulamento de 2026 influencia acordos na F1: ‘Desafio para todos’

Gasly chegou na Alpine em 2023 (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/03/2024 - 20:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada 2024 da Fórmula 1 promete ser crucial para a carreira de Pierre Gasly. O francês entra no último ano de contrato com a Alpine e enfrenta dificuldades com o instável carro da equipe no começo do campeonato. Depois de anos na AlphaTauri [atual RB], o piloto vive a incerteza do caminho a ser seguido na categoria.

Após o GP da Austrália, Gasly analisou as possibilidades para o futuro, inclusive a continuidade no trabalho com a Alpine, uma parceria que se iniciou no ano passado, mas ainda não deu grandes frutos e se mantém no meio do grid da F1. O francês aponta que a montadora construir o próprio carro e motores é um ponto crucial na escolha.

- Isso é importante, sim. Já estive dos dois lados com a AlphaTauri, Honda e Renault, quando comecei em 2017. Não existe um limite quando você é construtor, você pode apenas marcar suas próprias limitações e investir o quanto quiser - disse.

- Vejo que isso pode beneficiar a Alpine por ser uma montadora e obviamente dinheiro não é o problema. É por isso que acredito que não há uma razão e não há limite para nós no caminho de alcançar o futuro - acrescentou.

(Foto: Paul Crock / AFP)

Sem contato no final desta temporada, Gasly está de olho no regulamento para 2026, quando novas determinações aerodinâmicas serão implementadas, além de mudanças nas unidades de potência. A chegada de regras novas podem movimentar o grid e o francês admite que vão influenciar acordos.

- O entendimento do conceito que temos, do carro, do potencial. Mais importante é entender o que estamos fazendo. Vai chegar uma grande mudança no regulamento em 2026, será um desafio para todas as equipes, nos carros e motores - pontuou Pierre.

- Não é porque o conceito do carro não está funcionando que não sabemos o caminho, mas é muito importante sermos capazes de identificar tudo isso e termos soluções - concluiu.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.