Ex-BBB Key Alves acerta retorno ao vôlei e esclarece supostos affairs com jogadores

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A jogadora de vôlei Key Alves decidiu voltar ao esporte após hiato de quase um ano. Em entrevista à "Folha de São Paulo", a ex-BBB afirmou ter fechado com um clube dos Estados Unidos para 2025. A modelo também falou sobre os supostos affairs com jogadores de futebol.

- Eu sou jogadora de vôlei. Foram 13 anos jogando e eu só parei porque sofri uma grave lesão. Realizei o sonho de entrar no BBB e por mais que as pessoas cismam em me chamar de ex-jogadora, o esporte é minha vida, é a minha profissão - comentou a líbero de 24 anos.

Último clube de Key Alves, o Osasco anunciou a saída da atleta em junho do ano passado. Desde então, a ex-jogadora tem se dedicado na carreira como modelo e influenciadora. Recentemente, surgiram boatos de um affair da líbero com os craques Vini Jr e James Rodríguez.

- Já fiquei chateada (com esses boatos), mas hoje não ligo. É curioso que as pessoas só queiram saber isso, com quem estou (risos). Agora, eu fico na minha, porque quando espalhava não dava muito certo - disse Key, que já revelou ter vivido romance com Piquerez, do Palmeiras.