No Dia dos Pais, relembre polêmica envolvendo padrasto de surfista brasileiro! Charles Saldanha, padrasto de Gabriel Medina, criticou Kelly Slater, um dos maiores surfistas da história, por uma desavença antiga com o enteado. Em uma live com o comentarista Ícaro Cavalheiro, em 2023, Charlão abriu o jogo e disse que o estadunidense calado é um poeta.

Ao ser entrevistado no canal de Ícaro Cavalheiro, Charles comentou uma polêmica antiga que envolve Kelly Slater e Medina.

Em 2023, Slater criticou o brasileiro por uma manobra realizada durante etapa do circuito mundial de surfe de 2019. Na ocasião, Medina realizou uma "rabeia", que funciona como um "roubo" de onda na chance do adversário.

A ordem para a manobra partiu de Charles Saldanha e bloqueou a possível virada do oponente na água, o que levou à vitória de Medina.

Após o evento, Slater chamou o brasileiro de antiético e desleal, o que foi reprovado por Charles.

—O Kelly começou a postar falando que o Gabriel tinha sido desleal, que não foi ético. Isso influencia, porque todo mundo começa a ver, inclusive o juiz, que é um ser humano, poderia estar vendo o Kelly postando e falando um monte de besteiras, sendo que o Gabriel jogou o jogo. Naquele momento eu senti que o Kelly quis interferir, é aquilo né, o Kelly calado é um poeta.— Disse Saldanha em entrevista a Ícaro Cavalheiro.

O padrasto de Medina ainda teceu elogios a Slater, mas disse que o surfista fez comentários desnecessários.

—Ele (Kelly Slater) é um ótimo surfista, talvez seja o melhor do mundo, ou talvez seja o Gabriel. Mas todo mundo respeita ele, e não precisa desse tipo de coisa. Eu até entendo, mas já que ele falou em falta de ética, eu achei falta de ética dele falar isso no meio do campeonato e comentar, onde o Gabriel estava disputando o mundial e indo para o terceiro dele.— Completou Charles.

Gabriel Medina e Kelly Slater surfam juntos em São Paulo

Apesar dos comentários de Charles, mágoa entre surfistas ficou no passado. Um encontro para a história do surfe aconteceu no Beyond The Club, em São Paulo. Reunindo 14 títulos mundiais, as lendas Kelly Slater (11) e Gabriel Medina (3) surfaram lado a lado na maior piscina de ondas do planeta. O evento marcou uma prévia do que será o clube, com inauguração prevista para outubro de 2025.

A estrutura é protagonizada pela piscina Wavegarden, com 28 mil m² e capacidade para gerar mais de 900 ondas perfeitas por hora, replicando com fidelidade as condições do oceano, de tubos a ondas para iniciantes.

O ator e sócio do clube, Rodrigo Santoro, também participou da sessão.

- Um dia absolutamente inesquecível. De repente, estou em São Paulo, dividindo uma sessão com Kelly e Medina em ondas perfeitas. É um privilégio imenso - comentou Rodrigo Santoro.

Gabriel Medina, resumiu a experiência:

- Surfar uma onda perfeita no meio de São Paulo, ao lado do Kelly… é difícil colocar em palavras — afirmou o surfista brasileiro.

O Beyond The Club se propõe a ser um ecossistema de bem-estar e alto padrão. Além do surfe, o complexo oferecerá um skate park assinado por Bob Burnquist, quadras de beach tennis, simuladores de golfe, SPA, coworking e outras amenidades de luxo.