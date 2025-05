Interlagos 85 anos: circuito foi palco de momentos emblemáticos da F1

Neste 12 de maio, o Autódromo de Interlagos completa 85 anos. O circuito foi inaugurado em 1940, sediando provas da Fórmula 1, categorias nacionais e internacionais, além de ser palco de grandes festivais de música. Na Fórmula 1, o templo do automobilismo brasileiro já sediou grandes vitórias e importantes decisões de títulos. O Lance! relembra alguns momentos que marcam a história do circuito.

Emerson Fittipaldi venceu na estreia da F1

Após 30 anos da inauguração do autódromo, Interlagos recebeu a primeira prova do calendário da Fórmula 1, em 1973. No ano anterior, a etapa fez parte do calendário como corrida extra-campeonato, ou seja, sem atribuição de pontos aos pilotos. Nas duas primeiras edições como prova oficial da Fórmula 1, o brasileiro Emerson Fittipaldi foi o vencedor.

Emerson Fittipaldi em entrevista ao Lance! (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

O José Carlos Pace

Atualmente, o autódromo leva o nome de José Carlos Pace. O piloto brasileiro venceu uma única corrida de Fórmula 1 na carreira, e foi justamente em Interlagos. Em 1985, o piloto morreu em um acidente de avião e o autódromo foi renomeado em sua homenagem.

Ayrton Senna de Interlagos

É impossível falar de Interlagos sem lembrar da emblemática vitória de Ayrton Senna em 1991. Na ocasião, o brasileiro conduziu o carro até o fim apenas com a sexta marcha. Em 1993, o piloto levou a bandeira do Brasil após passar da linha de chegada. O público foi à loucura e invadiu a pista.

Senna com a bandeira do Brasil após vencer o GP Brasil de 1993 (Foto: Reprodução)

Se por um lado a pista foi invadida em 1993, no ano seguinte, ela foi esvaziada. Senna abandonou o GP Brasil de 1994, e quem também abandonou a prova foi o público, que começou a deixar as arquibancadas.

Público sai do autódromo de Interlagos após Senna abandonar prova de 1994 (Foto: Reprodução / F1TV)

Foi quase, Massa...

Além de vitórias, Interlagos também entregou grandes derrotas aos brasileiros. Em 2008, Felipe Massa venceu a prova e a torcida já começou a comemorar a conquista do título mundial da temporada. Na última curva, porém, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock, conquistando a posição necessária para ficar com o título, mesmo sem ganhar a corrida. A alegria durou pouco.

Outras curiosidades de Interlagos

O nome

O nome Interlagos vem pelo fato do autódromo estar entre duas represas, a Guarapiranga e a Billings. Daí vem o inter (entre) lagos (represas).

Autódromo de Interlagos (Foto: Eduardo Viana/Lancepress!)

A chuva vem da represa

Por estar entre os maiores reservatórios de água da cidade de São Paulo, Interlagos tem chuvas inesperadas, que animam o fim de semana. Em um único dia de prova, o circuito vai desde o sol quente até às chuvas intensas.

Espaço para shows

Além das provas de automobilismo, Interlagos também sedia grandes eventos musicais. Os mais conhecidos são os festivais Lollapalooza e The Town, que se aproveitam da grandeza do autódromo para trazer grandes artistas para o Brasil.