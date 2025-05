Saiba onde assistir e como funciona a Loteria do Draft da NBA 2025

Os playoffs da NBA 2024/25 estão a todo vapor para as oito franquias classificadas na pós-temporada. Apesar disso, 22 equipes foram eliminadas e focam na próxima edição da liga norte-americana. Faltando pouco mais de um mês para o NBA Draft, a entidade sorteará, nesta segunda-feira (12), a ordem dos times para o evento em junho. A Loteria do Draft da NBA 2025, então, acontecerá a partir das 21h (de Brasília) e será transmitida pela ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Donovan Mitchell sofre lesão e pode desfalcar Cavaliers contra o Pacers nos playoffs da NBA

Responsável pela transmissão do jogo 4 entre Boston Celtics e New York Knicks, a emissora do grupo Disney conta com as imagens do evento da NBA antes mesmo do confronto da semifinal da Conferência Leste. A continuação da série, que está em 2 a 1 para o Knicks, acontecerá a partir das 20h30 (de Brasília).

Como funciona a Loteria do Draft da NBA 2025?

A loteria do Draft da NBA define a ordem das quatro primeiras escolhas entre os 14 times que não foram aos playoffs. Cada equipe entra no sorteio com uma probabilidade diferente de ganhar a primeira escolha - quanto pior a campanha na temporada, maiores as chances. Desde 2019, as três piores equipes têm a mesma chance de ficar com a primeira escolha: 14%.

continua após a publicidade

O sorteio é feito com 14 bolinhas numeradas de 1 a 14 colocadas em uma máquina. Quatro delas são sorteadas por vez, formando uma combinação numérica. Ao todo, existem 1001 combinações possíveis, e cada uma é previamente atribuída a uma equipe com base em sua posição na tabela. A combinação sorteada define quem terá a primeira escolha, e o processo se repete para definir também a segunda, a terceira e a quarta posição.

Depois que as quatro primeiras escolhas são decididas por sorteio, as demais posições - da quinta à 14ª - seguem a ordem inversa da classificação entre os times restantes. Isso significa que, entre os que não foram sorteados, quem teve a pior campanha fica com a quinta escolha, e assim por diante.

continua após a publicidade

Probabilidades de cada franquia

Utah Jazz (14%)

Washington Wizards (14%)

Charlotte Hornets (14%)

New Orleans Pelicans (14%)

Philadelphia 76ers (10,5%)

Brooklyn Nets (9 por cento)

Toronto Raptors (7 por cento)

San Antonio Spurs (6,7%)

Houston Rockets (3,8%)

Portland Trail Blazers (3,8%)

Dallas Mavericks (1,8%)

Chicago Bulls (1,8%)

Sacramento Kings (0,8%)

O principal alvo do NBA Draft 2025 está claro para os fãs de basquete: Cooper Flagg, da Universidade Duke. Eleito o melhor jogador universitário da temporada, o ala de 18 anos será provavelmente o escolhido pela franquia vencedora da Loteria desta segunda-feira (12).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte