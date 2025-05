George Russell se consolidou como novo líder da Mercedes após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari. Pelo menos é assim que Toto Wolff vê o cenário de 2025. Em declaração durante o GP de Miami, destacou o nível atual de performance e deixou no ar uma possível renovação de contrato — o vínculo atual vai até o fim deste ano.

Nas seis etapas do campeonato até aqui, o britânico subiu ao pódio em quatro: Austrália, China, Bahrein e Miami. Os resultados lhe colocam na quarta posição no Mundial de Pilotos, com 93 pontos — seis a menos que Max Verstappen, terceiro colocado.

— Com a saída de um heptacampeão mundial após 12 anos, era claro que George, que sempre esteve um pouco à sombra, ditaria a direção da equipe. É nele que confiamos quando perguntamos: ‘Onde está o ritmo do carro?’. Isso é importante, é o que fazemos”, afirmou Wolff.

Russell é fruto do programa de desenvolvimento da Mercedes e chegou à equipe em 2022, após três anos na Williams. Mesmo ficando à frente de Hamilton em dois dos três campeonatos que foram companheiros de equipe — 2022 e 2024 —, passou a ser visto como líder apenas neste ano, fazendo dupla com o novato Andrea Kimi Antonelli.

Chefe da Mercedes desconversa permanência de Russell

Ao ser questionado diretamente sobre a permanência para 2026, Toto desconversou, mas indicou não haver motivos para mudanças: “Sabia que essa pergunta viria. George sempre fez parte da família Mercedes. E como vejo as coisas hoje, por que mudar uma equipe que está indo na direção certa?”, declarou.

A fala, ainda que evasiva, sugere que a renovação pode estar bem encaminhada, mas o futuro ainda depende de peças no tabuleiro da Fórmula 1. A Mercedes segue monitorando Verstappen, que ainda não garantiu permanência na Red Bull para 2026 e poderia causar troca-troca entre os dois. Enquanto isso, Antonelli ganha cada vez mais espaço dentro da equipe de Brackley — se tornou o mais jovem pole-position da história na sprint de Miami e ganhou até documentário contando a chegada à F1.

