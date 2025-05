Max Verstappen reconheceu que só vê possibilidade real de vencer na temporada 2025 da Fórmula 1 em pistas onde seja difícil ultrapassar. Em meio ao domínio da McLaren, que venceu cinco das seis etapas até aqui — além da sprint em Miami — e dá sinais de passear no campeonato, tenta encontrar brechas em traçados mais travados e citou Mônaco como possibilidade.

O tetracampeão mundial foi o único a vencer até aqui além de Oscar Piastri e Lando Norris, no GP do Japão, onde cravou a pole-position e conseguiu segurar a dupla. A prova teve apenas 15 trocas de posições registradas, o menor número do ano.

— Estou ansioso por algumas pistas que gosto de pilotar, mas com a vantagem deles, realisticamente, não dá para pensar em grande chance de vitória. Talvez onde não se consegue ultrapassar haja alguma possibilidade. Vamos ver, talvez Mônaco seja uma delas — afirmou.

Apesar da esperança, reconheceu que o traçado do principado nem sempre foi um dos melhores para a Red Bull: 'Mônaco não tem sido uma pista forte para nós no passado, em diversas ocasiões. Às vezes, tudo se encaixa, claro, mas não podemos contar com isso sempre', completou.

Max Verstappen durante o GP de Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

'Surpreso que a vantagem foi tão grande', diz chefe da McLaren

Enquanto a concorrência admite inferioridade, Andrea Stella ainda demonstra postura mais pé no chão. Após o GP de Miami, afirmou que ficou surpreso com a vantagem e destacou a necessidade de melhorar nas classificações.

— Estou um pouco surpreso que a vantagem foi tão grande. Poderíamos ter algum benefício na gestão de pneus, mas não esperava que isso gerasse esse nível de diferença — disse — Nosso carro ainda não é tudo que queremos em classificação, mas quando há voltas consecutivas, desgaste e calor, se comporta muito bem. Isso é fruto de trabalho técnico muito direcionado — acrescentou.

McLaren durante treino em Silverstone (Foto: Reprodução/Instagram: @mclaren)

Apesar das ressalvas, o time de Woking sobra nos Mundiais de Pilotos e Construtores. Piastri lidera com 131 pontos, seguido por Norris, com 115 — Verstappen aparece em terceiro, com 99. Entre as equipes, os britânicos têm vantagem de 105 sobre a Mercedes — 246 x 141.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.