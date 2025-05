NBA: Jimmy Butler manda recado ao Warriors após lesão de Curry

A ausência de Stephen Curry já se provou ser um problema para o Golden State Warriors nos playoffs da NBA 2024/25. Desde a lesão do camisa 30, a franquia enfrentou duas derrotas para o Minnesota Timberwolves e viu a série ser virada por 2 a 1. O segundo principal nome do time de Steve Kerr é Jimmy Butler, que acredita que a vitória precisa vir sem a forçada volta de Curry para as quadras.

— Se não vencermos, com certeza não precisamos nos preocupar em trazer Steph (Curry) de volta este ano. Temos que vestir a camisa de menino grande, entrar em campo e competir em alto nível para vencer na segunda-feira — afirmou Butler, em coletiva do Warriors, segundo o jornalista Anthony Slater, do "The Athletic".

Apesar da falta do "Playoff Jimmy", Butler ainda foi o destaque do Warriors durante os jogos 2 e 3 das semifinais do Conferência Oeste. O ala se juntou a Jonathan Kuminga para liderar o "box score" da equipe de San Francisco. Na última partida, neste sábado (10), o camisa 10 registrou 33 pontos, sete rebotes e sete assistências, além de 42 minutos jogados.

Entenda a lesão de Curry

Stephen Curry sentiu dores na coxa e deixou o duelo com 13 minutos de jogo na última terça-feira (6). Após os exames realizados, foi descoberta uma distensão muscular de grau 1 na coxa esquerda do jogador. Essa é a primeira lesão desse tipo em sua carreira e será acompanhada semanalmente pelo clube, mas sem uma previsão para o seu retorno.

Conforme a nota oficial publicada pela franquia de São Francisco, o atleta será reavaliado em uma semana. No entanto, é dada como garantida a ausência de Curry até o jogo 5 da série entre Warriors e Timberwolves.

Curry irá acelerar volta às quadras?

Ainda durante a sessão de treino, em Minnesota, Curry foi questionado se retorna de lesão a tempo de "salvar" o Warriors caso seja necessário. Apesar dos riscos contra o Timberwolves, ele não descartou a possibilidade do assunto surgiu, mas que a recuperação não está "perto" no momento. O armador ainda se mostrou grato pelo nível baixo da lesão.

— Eventualmente, haverá conversas assim, mas não estou nem perto disso. Não estou apressando. Tem que haver um processo natural de cura. Quando você tem 27 anos, você se sente no auge. Toda oportunidade que tenho agora, você não quer que seja desperdiçada por causa de uma lesão. Sou grato por não ter sido pior e grato por ter a chance de voltar. Estou tentando manter essa mentalidade… — destacou Curry.

Na ocasião, o Warriors liderava por 1 a 0 contra o Timberwolves, mas viu a série virar com a segunda vitória dos adversários na noite do último sábado (10). A seguir, o confronto continua na Califórnia, onde acontecerá o jogo 4 no dia 12 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 14, 18 e 20 de maio, respectivamente.