Com um milhão de seguidores no Instagram, João Fonseca segue 984 perfis. Um deles é da também carioca Ingrid Martins, que treina na Yes Tennis, no Itanhangá, a mesma do número 1 do Brasil. Na noite de quinta-feira, a tenista, número 90 do mundo nas duplas, compartilhou um relato assustador, após ter sobrevivido, dois dias antes, a um acidente de carro na Itália.

Praticamente duas horas após a postagem, João Fonseca escreveu desejando 'melhoras' à parceira de equipe. Muitos outros tenistas, como Luisa Stefani, Carol Meligeni, Marcelo Demoliner também se solidarizaram com Ingrid.

Carol Meligeni, Luisa Stefani e Marcelo Demoliner se solidarizaram também





A 90ª do mundo nas duplas contou que estava saindo da cidade de Parma em direção ao aeroporto de Bolonha quando o acidente ocorreu:



- Nosso carro capotou 2 vezes depois de bater no caminhão antes de parar nessa posição e conseguirmos sair. Estava cochilando no carro, no banco de trás, com cinto de segurança e só me lembro de me sentir numa “máquina de lavar” e por instinto, proteger minha cabeça e rezar para que nada mais me atingisse e conseguisse sair dessa", escreveu ela.

A tenista brasileira sofreu apenas algumas escoriações no corpo, na região do tórax e pescoço e foi atendida na própria cidade de Bolonha.



-Só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ajudaram em todo o processo e fizeram o possível e o impossível para que eu tivesse saudável para voar para casa no dia seguinte, depois de horas no hospital, algumas no aeroporto e hotel - continuou a brasileira, que, em novembro do ano passado, foi campeã em Mérida, ao lado de Quinn Gleason (vídeo abaixo).

Ingrid Martins fez questão de agradecer à equipe médica que a atendeu em Bolonha, à equipe da WTA e também sua família.

- Obrigada a todos pela energia, apenas quero compartilhar para que esse momento sirva de aprendizado para todos para amarmos mais, cuidarmos mais das pessoas ao nosso redor e que sejamos felizes sempre, porque essa vida é muito curta para se importar com coisas “pequenas”, uma loucura, parece que nasci de novo, bora recuperar que tem muito mais pela frente.

Brasileiro treina no Rio, de olho em Roland Garros

Depois de perder para o húngaro Fabian Marozsan na estreia do Masters 1000 de Roma, João Fonseca se prepara, no Rio de Janeiro, para estrear em Roland Garros. O segundo Grand Slam do ano (e único no saibro) começa no próximo dia 25.