Hugo Calderano estreia no China Smash; horário e onde assistir

Depois do vice-campeonato do WTT de Macau, há duas semanas, Hugo Calderano estreia, neste domingo, no China Smash, em Pequim. O adversário do número 3 do mundo será o japonês Hiroto Shinozuka, de 21 anos e 28º do ranking, com transmissão da CazéTV e do Sportv, às 8h10 (de Brasília).

Em Macau, Calderano pode se aproximar de recorde; entenda

O torneio na cidade chinesa acontece no Shougang Park, que foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos de

Inverno de 2022. E todos os 50 melhores do mundo participam da competição em Pequim.

Se confirmar o favoritismo neste domingo, o brasileiro enfrenta, na segunda rodada, o francês Simon Gauzy (18ºª) ou o qualifier cazaque Kirill Gerassimenko (83º).

Brasileiro vive o melhor ano da carreira

Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.

Hugo Calderano vence Anders Lind e está na final do WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

HUGO CALDERANO x HIROTO SHINOZUKA

ESTREIA- CHINA SMASH

🏟️ Local: Pequim, na China

🎾 Fase: estreia

🕰️ Dia e horário: domingo, 28 de setembro, às 8h10 (de Brasília)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT), ambos no YouTube