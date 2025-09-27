Hugo Calderano estreia no China Smash; horário e onde assistir
Número 3 do mundo, brasileiro encara o japonês Hiroto Shinozuka
Depois do vice-campeonato do WTT de Macau, há duas semanas, Hugo Calderano estreia, neste domingo, no China Smash, em Pequim. O adversário do número 3 do mundo será o japonês Hiroto Shinozuka, de 21 anos e 28º do ranking, com transmissão da CazéTV e do Sportv, às 8h10 (de Brasília). ▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.
O torneio na cidade chinesa acontece no Shougang Park, que foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos de
Inverno de 2022. E todos os 50 melhores do mundo participam da competição em Pequim.
Se confirmar o favoritismo neste domingo, o brasileiro enfrenta, na segunda rodada, o francês Simon Gauzy (18ºª) ou o qualifier cazaque Kirill Gerassimenko (83º).
Brasileiro vive o melhor ano da carreira
Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.
HUGO CALDERANO x HIROTO SHINOZUKA
ESTREIA- CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: estreia
🕰️ Dia e horário: domingo, 28 de setembro, às 8h10 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT), ambos no YouTube
