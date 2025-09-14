Hugo Calderano domina dinamarquês e vai à final do WTT de Macau
O brasileiro superou Anders Lind por 4 sets a 0
Na madrugada deste sábado (13) para domingo (14), Hugo Calderano e Anders Lind se enfrentaram em partida válida pela semifinal do WTT Champions de Macau, na China. O brasileiro não deu chances ao adversário e fechou o confronto em 4 sets a 0, em apenas 28 minutos, com as parciais de 11/5, 11/5, 12/10 e 11/2.
Na grande final, Calderano, 4º do ranking mundial, tem pela frente o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo. A decisão acontece às 8h (de Brasília) deste domingo (14).
Como foi a partida?
Após um início de jogo equilibrado, Hugo Calderano conseguiu abrir vantagem e assim foi até o final. O brasileiro, agressivo nas devoluções e com bons saques, logo fechou o primeiro set em 11 a 5. Na segunda parcial, repetiu o feito.
O terceiro set foi o único momento em que Anders Lind, 19º do ranking mundial, levou alguma dificuldade ao brasileiro. O dinamarquês chegou a abrir três pontos de diferença e a ter dois set points, mas Calderano se recuperou e venceu a parcial por 12 a 10.
No quarto set, Calderano logo se afastou no placar e não teve dificuldades para fechar a parcial em 11 a 2. Assim, o brasileiro, dominante na partida, despachou o dinamarquês por 4 sets a 0, em apenas 28 minutos.
Adversário da final
Na decisão do WTT Champions de Macau, Hugo Calderano enfrenta o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking mundial.
Chuqin chegou à final após passar pelo sul-coreano Jang Woojin na semi, por 4 sets a 0. O chinês foi campeão de duas das três últimas edições do WTT de Macau.
