Franco celebra estreia com vitória e projeta partida contra Vôlei Renata no Mundial

Principal pontuador do jogo analisa alívio após nervosismo da estreia

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/12/2025
19:10
Praia Clube venceu o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, na estreia do Mundial de Clube de Vôlei Masculino (Foto: Volleyballworld)
imagem cameraPraia Clube venceu o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, na estreia do Mundial de Clube de Vôlei Masculino (Foto: Volleyballworld)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Destaque absoluto na vitória do Praia Clube sobre o Al-Rayyan por 3 sets a 0, o oposto Franco não escondeu o alívio e a satisfação pelo resultado positivo na abertura do Mundial de Clubes de Vôlei. Autor de 18 pontos, o jogador destacou que a equipe soube controlar a ansiedade natural de uma estreia internacional e valorizou o investimento feito no elenco para esta temporada.

Praia Clube venceu o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, na estreia do Mundial de Clube de Vôlei Masculino (Foto: Volleyballworld)
Franco foi o maior pontuador do Praia Clube na estreia do Mundial de Vôlei (Foto: Reprodução)
Após uma participação frustrante na edição anterior, Franco ressaltou que o Praia Clube mudou de patamar em termos de peças para 2025. Segundo ele, o grupo foi desenhado especificamente para suportar a pressão de competições desse nível.

— Estou muito feliz de estar jogando mais um Mundial. Ano passado não tivemos sucesso, mas esse ano a equipe foi formada e trouxeram grandes jogadores para esse tipo de campeonato, para a gente poder chegar em todos os tipos de campeonato lá em cima — afirmou o oposto.

Mesmo com o domínio apresentado em quadra, Franco admitiu que o grupo sentiu o peso da estreia, mas celebrou o fato de terem confirmado o favoritismo sem perder sets, o que pode ser um critério de desempate crucial lá na frente.

— A gente demonstrou hoje que era nossa estreia, bate o nervosismo. Estou muito feliz que foi 3 a 0. Não desmerecendo o time deles, sabíamos que era um confronto que podíamos ganhar para começar bem a competição — analisou.

Apesar da festa, o discurso já mudou para o tom de seriedade total. O Praia Clube volta às quadras nesta quarta-feira às 20h30 (horário de Brasília) para um duelo que deve definir o futuro da equipe na fase de grupos.

— Amanhã temos um confronto duríssimo que vai decidir muita coisa, então começar ganhando hoje foi muito importante — finalizou Franco.

