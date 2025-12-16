Franco celebra estreia com vitória e projeta partida contra Vôlei Renata no Mundial

Destaque absoluto na vitória do Praia Clube sobre o Al-Rayyan por 3 sets a 0, o oposto Franco não escondeu o alívio e a satisfação pelo resultado positivo na abertura do Mundial de Clubes de Vôlei. Autor de 18 pontos, o jogador destacou que a equipe soube controlar a ansiedade natural de uma estreia internacional e valorizou o investimento feito no elenco para esta temporada.

Após uma participação frustrante na edição anterior, Franco ressaltou que o Praia Clube mudou de patamar em termos de peças para 2025. Segundo ele, o grupo foi desenhado especificamente para suportar a pressão de competições desse nível.

— Estou muito feliz de estar jogando mais um Mundial. Ano passado não tivemos sucesso, mas esse ano a equipe foi formada e trouxeram grandes jogadores para esse tipo de campeonato, para a gente poder chegar em todos os tipos de campeonato lá em cima — afirmou o oposto.

Mesmo com o domínio apresentado em quadra, Franco admitiu que o grupo sentiu o peso da estreia, mas celebrou o fato de terem confirmado o favoritismo sem perder sets, o que pode ser um critério de desempate crucial lá na frente.

— A gente demonstrou hoje que era nossa estreia, bate o nervosismo. Estou muito feliz que foi 3 a 0. Não desmerecendo o time deles, sabíamos que era um confronto que podíamos ganhar para começar bem a competição — analisou.

Apesar da festa, o discurso já mudou para o tom de seriedade total. O Praia Clube volta às quadras nesta quarta-feira às 20h30 (horário de Brasília) para um duelo que deve definir o futuro da equipe na fase de grupos.

— Amanhã temos um confronto duríssimo que vai decidir muita coisa, então começar ganhando hoje foi muito importante — finalizou Franco.