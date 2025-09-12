Hugo Calderano venceu o alemão Qiu Dang e avançou às quartas de final do WTT de Macau. E mais do que se aproximar de mais uma disputa por pódio e, consequentemente, do título, o mesatenista brasileiro segue acumulando valores de premiação. Isso além, naturalmente, de pontos para o ranking da modalidade.

Na primeira rodada do torneio, Hugo Calderano superou o sul-coreano An Jaehyun e recebeu US$ 8 mil. Desta vez, nas oitavas de final, garantiu mais US$ 10 mil. Ou seja, em duas partidas, US$ 18 mil confirmados. Mas pode melhorar.

A eventual vitória nas quartas de final, neste sábado, sobre o alemão Patrick Franziska, garantirá ao brasileiro mais US$ 12 mil. Já o título, outros US$ 60 mil. Hugo entrou como cabeça de chave número quatro do torneio, que contou, de início, com 29 dos 32 melhores atletas do ranking mundial.

💲 Confira os valores das premiações do WTT de Macau

Confira as pontuações para o ranking e as premiações que estão em jogo no WTT Champions Macau:

Campeão: 1.000 pontos / US$ 60 mil

Vice-campeão: 700 pontos / US$ 30 mil

Semifinal: 350 pontos / US$ 16 mil

Quartas de final: 175 pontos / US$ 12,5 mil

Oitavas de final: 90 pontos / US$ 10 mil

1ª Rodada: 15 pontos / US$ 8 mil

🏓 Grande fase de Hugo Calderano

Dos últimos seis torneios disputados, o brasileiro chegou à final em cinco ocasiões e conquistou o título em quatro delas. Desde abril, ele venceu a Copa do Mundo, o WTT Star Contender Ljubljana, o WTT Contender Buenos Aires e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu, o mais recente. Hugo Calderano chega ao WTT de Macau com um saldo de 30 vitórias em 32 jogos.