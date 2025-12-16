Jogos de Los Angeles 2028 anunciam data para sorteio de ingressos

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 serão daqui a pouco mais de 900 dias, e a organização do evento anunciou a data para o primeiro passo para a obtenção dos ingressos. No próximo dia 14 de janeiro, começam as inscrições para o sorteio que possibilitará a compra dos ingressos no próximo ano.

O sorteiro dará aos interessados um horário para a compra de ingressos para diversas modalidades. Já para quem mora nas cidades de Los Angeles e Oklahoma, haverá o sorteio para o acesso antecipado às vendas.

Segundo a organização, os tíquetes custarão a partir de U$ 28, cerca de R$ 150 na cotação atual. A venda será pelas bilheterias digitais AXS e Eventim, por meio do site oficial do evento.

Coliseum de Los Angeles (Foto: Divulgação)

Veja detalhes sobre a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Mais informações sobre a compra ainda serão divulgadas, mas o comitê organizador orienta o seguinte:

A inscrição será o primeiro passo para a compra de ingressos gerais, que começam em 2026 para os Jogos Olímpicos e em 2027 para os Jogos Paralímpicos;

O acesso aos ingressos será determinado por meio de um sorteio que atribuirá horários de compra para retirada de ingressos a partir de 2026;

O acesso antecipado estará disponível para comunidades locais ao redor dos locais dos Jogos.

— Os Jogos LA28 serão uma oportunidade de comprar um ingresso para a história — disse Reynold Hoover, CEO dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028.

Os ingressos para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 serãso em 2027, ainda sem data ou demais detalhes definidos.