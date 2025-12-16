menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Jogos de Los Angeles 2028 anunciam data para sorteio de ingressos

Primeiro passo para comprar tíquetes será em janeiro

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 16/12/2025
19:03
Atualizado há 4 minutos
O Coliseum de Los Angeles foi usado nos Jogos Olímpicos de 1932 e 1984 (Foto: Facebook/LA 2024)
imagem cameraO Coliseum de Los Angeles foi usado nos Jogos Olímpicos de 1932 e 1984 (Foto: Facebook/LA 2024)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 serão daqui a pouco mais de 900 dias, e a organização do evento anunciou a data para o primeiro passo para a obtenção dos ingressos. No próximo dia 14 de janeiro, começam as inscrições para o sorteio que possibilitará a compra dos ingressos no próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O sorteiro dará aos interessados um horário para a compra de ingressos para diversas modalidades. Já para quem mora nas cidades de Los Angeles e Oklahoma, haverá o sorteio para o acesso antecipado às vendas.

Segundo a organização, os tíquetes custarão a partir de U$ 28, cerca de R$ 150 na cotação atual. A venda será pelas bilheterias digitais AXS e Eventim, por meio do site oficial do evento.

continua após a publicidade

➡️ Olimpíadas de Los Angeles define data para compra de ingressos; veja valor

Coliseum de Los Angeles (divulgação)
Coliseum de Los Angeles (Foto: Divulgação)

Veja detalhes sobre a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Mais informações sobre a compra ainda serão divulgadas, mas o comitê organizador orienta o seguinte:

  • A inscrição será o primeiro passo para a compra de ingressos gerais, que começam em 2026 para os Jogos Olímpicos e em 2027 para os Jogos Paralímpicos;
  • O acesso aos ingressos será determinado por meio de um sorteio que atribuirá horários de compra para retirada de ingressos a partir de 2026;
  • O acesso antecipado estará disponível para comunidades locais ao redor dos locais dos Jogos.

➡️ Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de inverno

— Os Jogos LA28 serão uma oportunidade de comprar um ingresso para a história — disse Reynold Hoover, CEO dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028.

Os ingressos para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 serãso em 2027, ainda sem data ou demais detalhes definidos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias