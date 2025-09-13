Hugo Calderano fatura mais uma bolada com vaga nas semis do WTT Macau

Hugo Calderano bateu o alemão Patrick Franziska na tarde deste sábado (13) por 4 sets a 2 e garantiu vaga na semifinal do WTT na etapa Macau. O brasileiro é o atual numero 4 do mundo e mira seu quarto título do Circuito Mundial de Tênis de Mesa em 2025. Além de dar mais um passo rumo à taça, o mesa-tenista também aumentou seu faturamento com premiação no campeonato.

Até a disputa das quartas de final, Hugo Calderano já havia somado em bônus US$ 30,5 mil, o que corresponde a pouco mais de R$ 163 mil na cotação atual. Após a vitória em cima de Franziska, Calderano faturou mais uma bolada com a classificação. A vaga entre os quatro melhores paga US$ 16 mil, ou R$ 85,6 mil.

Ao somar a trajetória de Hugo no WTT de Macau, o brasileiro alcançou US$ 46,5 mil com a bonificação, o que representa R$ 248 mil. Agora, mira chegar na decisão e faturar a premiação máxima no torneio. O vice-campeão leva US$ 30 mil (R$ 160 mil), enquanto o campeão fica com US$ 60 mil (R$ 321 mil). No total, a etapa do circuito mundial distribuiu US$ 800 mil (R$ 4,28 milhões) para todos os atletas.

Nesta temporada, Hugo Calderano já venceu três etapas do WTT Contender. Foi campeão nas etapas de Buenos Aires, na Argentina, Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ljubljana, na Eslovênia.

Como foi o jogo e próximo adversário de Calderano

O alemão Patrick Franziska, derrotado por Hugo Calderano, é o 18º é o do ranking mundial. As parciais de set foram 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/9, fechando a vitória por 4 sets a 2. Calderano chegou a essa fase após passar pelo também alemão Dang Qiu, 12º do mundo, por 3 a 1, com parciais de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9.

Na semifinal do WTT de Macau, o brasileiro terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, número 19 do ranking mundial que venceu o chinês Lin Shindong, 1º do ranking. O confronto acontece nesse domingo (14), às 3h15 (de Brasília).