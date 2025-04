A cerimônia do Prêmio Laureus, que aconteceu nesta segunda-feira (21), em Madri, teve dois homenageados especiais. Além das tradicionais estatuetas entregues aos destaques do ano olímpico, duas lendas do esporte também foram contempladas entre os premiados: Rafael Nadal e Kelly Slater, que se despediram de competições em 2024.

Rebeca Andrade agradece apoio psicológico e familiar após ganhar Laureus

Rafael Nadal, bicampeão olímpico e dono de 22 títulos de Grand Slam no simples, o espanhol já somava cinco estatuetas do Laureus: em 2004 foi eleito Revelação do Ano; em 2011 e 2021 recebeu o título de Atleta do Ano; em 2014 recebeu o prêmio Retorno do Ano e no ano passado, foi contemplado com o prêmio Esporte Para o Bem, em nome de sua fundação. Desta vez, Nadal foi eleito como Ícone Esportivo.

Onze vezes campeão mundial de surfe e considerado o maior da modalidade, Kelly Slater recebeu o prêmio Conjunto da Obra, um reconhecimento pelos feitos ao longo da carreira. Slater já foi quatro vezes eleito pelo Prêmio Laureus como Atleta do Ano em Esportes de Ação (2007, 2009, 2011 e 2012). Agora, aos 53 anos, se junta a Pelé, Zidane e Tom Brady no hall dos consagrados por toda uma trajetória no esporte.

Kelly Slater é considerado o maior surfista de todos os tempos (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Atletas do Ano

Grande nome da ginástica mundial e dona de 11 medalhas olímpicas, Simone Biles recebeu o prêmio de Atleta do Ano entre as mulheres. Na categoria masculina, o sueco Mondo Duplantis, bicampeão olímpico no salto com vara, ficou com a principal premiação.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rebeca Andrade premiada

A brasileira Rebeca Andrade também foi destaque na 25ª edição do Prêmio Laureus. Ela recebeu a estatueta pelo Retorno do Ano, após superar problemas físicos e subir ao pódio quatro vezes nos Jogos de Paris 2024.

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade soma outro feito histórico: a ginasta foi a primeira mulher do país a receber um Laureus. Antes dela, Ronaldo Fenômeno, Daniel Dias, Bob Burnquist e a Seleção Masculina de Futebol haviam sido contemplados na premiação.