Maior atleta olímpica do Brasil, Rebeca Andrade fez história mais uma vez na segunda-feira (21), ao receber o Prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano. A ginasta recebeu a estatueta de ninguém menos do que Cafu, o capitão do Penta, que fez questão de exaltar a importância de Rebeca para os brasileiros.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Parabéns por nos representar tão bem quanto você nos representa. Você representa o sorriso e a alegria do povo brasileiro - disse Cafu, ao entregar o prêmio para Rebeca Andrade.

Cafu é membro da Academia Laureus desde 2015, ao lado de nomes como Daniel Dias e Emerson Fittipaldi. Pentacampeão mundial, ele foi o capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2002, que recebeu o Prêmio Laureus de Equipe do Ano. Ronaldo Fenômeno, grande estrela daquele time, também foi premiado na categoria Retorno do Ano, assim como Rebeca Andrade.

O Retorno de Rebeca

Em sua trajetória de superação, Rebeca Andrade sofreu três lesões de ligamento cruzado anterior e passou por oito cirurgias, correndo risco de encerrar sua carreira precocemente. Porém, ela ultrapassou esses obstáculos e ganhou o mundo, superando até mesmo a gigante Simone Biles no solo, em Paris.

- Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus. Me sinto muito abençoada pela equipe e família que eu tenho, por eles acreditarem em mim mesmo nos momentos em que eu não acreditei - declarou Rebeca.

Ao todo, Rebeca Andrade soma seis medalhas olímpicas. Nos Jogos de Tóquio, foi medalhista de ouro no salto e prata no individual geral. Em Paris, subiu ao pódio quatro vezes: foi campeã no solo, prata no salto e no individual geral e medalhista de bronze por equipes.