A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino conquistou a medalha de bronze pela primeira vez na Liga das Nações de Vôlei na manhã deste domingo (3). Após intensa campanha na VNL, o Brasil superou a Eslovênia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19. A superioridade em quadra, no entanto, não silenciou as críticas dos torcedores brasileiros que madrugaram para acompanhar o confronto, sobre principalmente o capitão Ricardo Lucarelli. O ponteiro teve uma eficiência negativa.

continua após a publicidade

➡️ Brasil supera a Eslovênia e leva o bronze da VNL masculina pela primeira vez

A presença de Lucarelli na titularidade foi uma das críticas dos torcedores, além da escolha de Honorato no lugar de Lukas Bergmann no elenco inicial. O ponteiro, assim como a irmã Julia, esteve em destaque durante toda a campanha do Brasil na VNL, mas não teve espaço nessa partida de decisão.

Em questão de números, o ponteiro capitão marcou apenas sete pontos no duelo, com seis de ataque e um de saque, além de - 7,14% de aproveitamento. Na tabela geral, de todo o torneio, Bergmann está na 26ª colocação entre os maiores pontuadores, com 107 pontos totais, 7,13 de média por jogo e 41,63% de eficiência. Ao nível de comparação, do outro lado, Lucarelli registrou 24 pontos totais, 3,43 de média por jogo e 39,34% de eficiência.

continua após a publicidade

Brasileiros pediram pela troca entre Bergmann e Lucarelli

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo entre Brasil e Eslovênia?

A disputa pelo terceiro lugar entre Brasil e Eslovênia começou intensa e equilibrada. O primeiro set teve um início polêmico, com um ponto duvidoso a favor da Eslovênia, mas o Brasil respondeu rapidamente. As equipes mantiveram o placar apertado durante toda a parcial, com destaque para o forte ritmo imposto dos dois lados. No entanto, os erros brasileiros pesaram no fim, e os eslovenos aproveitaram bem seus bloqueios para fechar o set em 25 a 23.

No segundo set, o Brasil iniciou melhor, com um belo ponto de Honorato, e conseguiu manter uma leve vantagem durante quase toda a parcial. A equipe mostrou qualidade nas finalizações, especialmente com o ponteiro camisa 8, enquanto os erros da Eslovênia e a boa defesa brasileira ajudaram a manter o controle. O equilíbrio foi rompido com boas jogadas de saque de Alan e ataques certeiros de Darlan, garantindo a vitória brasileira por 25 a 20 e o empate no placar geral.

continua após a publicidade

O terceiro set começou complicado para o Brasil, com a Eslovênia abrindo cinco pontos de vantagem. Mas uma sequência de saques de Lucarelli e a entrada de Brasília no lugar de Cachopa mudaram o ritmo do jogo. O Brasil virou o placar e fechou com um ace de Darlan por 25 a 23. No quarto set, mesmo com nova tentativa de reação eslovena, o Brasil voltou mais organizado, reassumiu a liderança e abriu vantagem. Com um ataque de Arthur Bento e um erro final da Eslovênia, o time brasileiro fechou em 25 a 19 e garantiu a medalha de bronze.