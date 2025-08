Bernardinho brinca após repercussão de empurrão na VNL; veja vídeo

Bernardinho, técnico da Seleção masculina de vôlei, brincou sobre o empurrão que levou de Arthur Bento na partida contra a Eslovênia pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Em uma rede social, o técnico ironizou as 'broncas' que dá na equipe. Assista ao momento do empurrão abaixo:

continua após a publicidade

— E ainda falam que eu trato mal os rapazes, que dou muita bronca... Olha só o que fazem comigo — disse o técnico.

Na ocasião, Arthur Bento sem empolgou com o bloqueio aplicado sobre a seleção eslovena. O Brasil terminou a partida vencendo, garantindo o bronze na VNL 2025.

➡️ Veja quanto brasileiro faturou pelo desempenho na VNL masculina

Brasil derrotou a Eslovênia na disputa do terceiro lugar da VNL

Brasil e Eslovênia voltaram à quadra neste domingo (3), para disputar o terceiro lugar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2025. Em Ningbo, na China, a equipe brasileira aproveitou a força do apoio chinês para conquistar a primeira medalha de bronze na competição. O jogo terminou com vitória da Seleção Brasileira de Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

continua após a publicidade

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A seleção brasileira confirmou o retorno à semifinal da VNL após vencer o jogo contra a China, nas quartas de final, na última quarta-feira (30). O confronto contra a Polônia prometia equilíbrio, mas foi definido pela consistência polonesa e pela dificuldade do Brasil em superar o principal fundamento adversário: o bloqueio. A equipe polonesa não perdeu um set sequer na fase de mata-mata.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Brasil x Eslovênia

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 X 1 ESLOVÊNIA

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR - VNL MASCULINA