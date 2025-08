A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton foi um dos destaques durante a corrida da GP da Hungria neste domingo (3). Na ocasião, o tetracampeão ultrapassou o piloto da Ferrari em lance polêmico, que foi investigado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Com a decisão de analisar após a prova, a audiência foi "ignorada" pelo heptacampeão mundial, enquanto o holandês criticou a atitude da Fórmula 1.

— Não foi nada. A questão é que a gente nem se tocou. Para mim, é um pouco difícil entender por que estamos sendo investigados depois da corrida. Explicamos nosso lado da história, Lewis nem estava lá. Não acho que tenha sentido muito com relação a isso, porque, se tivesse realmente sentido algo, ele estaria na sala dos comissários, certo?

A briga pelo título da temporada de 2021 fez uma breve aparição na volta 30, quando Verstappen foi para cima de Hamilton pela 10ª colocação. Ao forçar a ultrapassagem, o holandês jogou para cima do adversário e o que parecia ser "um leve toque" aconteceu entre os carros. O piloto da Ferrari levou a pior nessa briga, ao ser jogado para fora da pista; o britânico voltou rapidamente para o circuito.

Após o incidente, a FIA abriu investigação para entender o ocorrido e suas possíveis punições, o que foi adiado para depois da corrida. A ideia era uma audiência entre as partes para que o problema seja solucionado, mas a situação foi claramente "banalizada" por Hamilton e Verstappen, que não concordou com a decisão das autoridades da Fórmula 1.

— Nenhum de nós teve um bom fim de semana de todo modo, então é só um detalhe. O mais importante é olharmos para a atuação, que não foi boa. Acho que o problema é que temos tantas regras, e isso sempre complica as coisas. Nem sempre é tudo muito claro, mas é sempre um pouco estranha ter de ir aos comissários por algo em que nem houve contato ou qualquer outra coisa. Não importa. Seja terminar em nono ou ficar sem pontos, no fim das contas, nada disso importa — completou o holandês.

A dominância de Verstappen na F1 já havia sofrido seu impacto na segunda parte da temporada passada. Já neste ano de 2025, o holandês conta com "apenas" duas vitórias em corridas principais e uma em sprint. Os problemas com a Red Bull, inclusive, marcaram presença no GP da Hungria, e o piloto perdeu posição durante a prova do último domingo (3).

Como foi a corrida de Verstappen?

Max Verstappen terminou a classificação na oitava colocação, onde largou na corrida principal de domingo. O holandês superou seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, que ficou na 16ª posição.

Gabriel Bortoleto e Verstappen superaram com facilidade Lance Stroll para vencer uma posição cada um. Ainda na parte de cima da tabela, o piloto da Red Bull se mantém na cola de Bortoleto pela segunda colocação. O holandês esteve a menos de 1 segundo por algumas voltas, mas problemas com os pneus parecem ter retardado o piloto da Red Bull. Com isso, a vantagem do brasileiro subiu para 1,3 segundos.

Após Hulkenberg, que foi aos boxes na sexta volta, a volta 16 foi marcado pelo pit stop de Alex Albon e Esteban Ocon. O primeiro escolheu pelo médio, enquanto o piloto da Haas ficou com os duros.

Verstappen decidiu ir para os boxes, e tudo indica que a estratégia seja tentar um undercut para cima de Bortoleto. O holandês colocou os pneus duros. Em seguida, foi a vez de Piastri tentar o mesmo sobre Leclerc, que se mantém na liderança.

A média é de 20 segundos de perda de tempo no pit stop. Com isso, o tetracampeão mundial da Fórmula 1 voltou a pista na 16ª colocação, atrás de Hulkenberg. Ainda no topo, o australiano da McLaren perdeu "apenas" duas posições e voltou em quarto lugar.

Faltando duas para o fim, os medalhões da Fórmula 1 - Verstappen e Hamilton - não tiveram resultados empolgantes na corrida do GP da Hungria. A última parada do holandês o deixou "preso" atrás de Liam Lawson na nona posição, enquanto o britânico voltou a sua colocação de largada, onde permaneceu até o fim.

