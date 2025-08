Lewis Hamilton repensa futuro na Ferrari na F1 2025: ‘Espero voltar’

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton terminou na 12ª posição no GP da Hungria neste domingo (3). O piloto da Ferrari admitiu estar enfrentando problemas nos bastidores, após mais um fim de semana decepcionante na F1 2025. A declaração veio depois do britânico ter se descrito como "inútil" e sugerir que a equipe deveria encontrar um substituto.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen relata ‘abandono’ de Hamilton em audiência após GP da Hungria na F1

— Quando você tem um sentimento, você tem um sentimento. Há muita coisa acontecendo nos bastidores que não é boa — disse Hamilton à "Sky Sports F1".

O piloto de 40 anos garantiu que não perdeu seu amor pelo automobilismo, apesar das dificuldades atuais. Quando perguntado sobre sua participação no GP da Holanda, programado para 29 a 31 de agosto após a pausa de verão, Hamilton pareceu apresentar dúvidas sobre seu futuro na escuderia.

continua após a publicidade

— Estou ansioso para voltar. Espero estar de volta — disse.

A declaração negativa de Lewis Hamilton foi vista com "outros olhos" por Fred Vasseur, que defendeu seu piloto após fim de semana difícil. O chefe da Ferrari ainda aproveitou para destacar os pontos positivos da escuderia em Hungaroring, principalmente com a pole position de Charles Leclerc.

— Não preciso motivá-lo. Ele está frustrado, mas não desmotivado, sabe, é uma história completamente diferente. Às vezes, logo após a corrida, ou logo após a classificação, você fica muito desapontado, e a reação, a primeira reação, está fora — analisou Vasseur, que completou:

continua após a publicidade

— Mas todos nós sabemos que estamos empurrando na mesma direção. O lado bom de hoje é que se estamos colocando tudo, quando estamos colocando tudo junto, somos capazes de fazer a pole position e liderar as primeiras 40 voltas.

Leclerc também sofreu com problemas na Ferrari no GP da Hungria

O companheiro de Hamilton, Leclerc, terminou em quarto lugar no GP da Hungria após enfrentar problemas técnicos em sua Ferrari. O piloto monegasco, que largou na pole position e liderou grande parte da corrida realizada no domingo (3), revelou que uma falha no chassi comprometeu o desempenho de seu carro a partir da volta 40.

— Falei muito rápido, eu acho, porque ao sair do carro recebi mais detalhes sobre o que aconteceu. Pensei que fosse sobre outra coisa que havíamos discutido, mas infelizmente era um problema no chassi. Havia um problema naquele lado, então vamos investigar para que isso não aconteça novamente — declarou Leclerc.

O problema começou a se manifestar após sua segunda parada nos boxes, quando o desempenho do Ferrari deteriorou-se progressivamente. Isso permitiu que Oscar Piastri o ultrapassasse facilmente na volta 51, enquanto o australiano tentava alcançar Lando Norris, que venceu a 14ª prova da F1 com estratégia de apenas uma parada.

Além de perder posição para Piastri, Leclerc também foi ultrapassado por George Russell, da Mercedes. O piloto da Ferrari ainda recebeu da F1 uma penalidade de cinco segundos por "condução errática" enquanto tentava se defender.

— Foi algo pontual, então é algo que precisamos investigar, mas não acho que seja algo que teremos novamente. Foi por volta da volta 40 quando começamos a ter o problema e então foi piorando cada vez mais. É muito frustrante ter tudo sob controle, ter o ritmo no carro para vencer, e então você não está em lugar nenhum. Nem estamos no pódio — afirmou o piloto.

Durante a corrida, Leclerc manifestou seu descontentamento pelo rádio:

"Isso é incrivelmente frustrante. Perdemos toda a competitividade. Vocês só precisavam me ouvir. Eu teria encontrado uma maneira diferente de gerenciar esses problemas. Agora está simplesmente impossível de dirigir. Impossível de dirigir. Será um milagre se terminarmos no pódio."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retornará após a pausa de verão com o GP da Holanda no tradicional Circuito de Zandvoort, entre os dias 29 e 31 de agosto.