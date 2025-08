Djokovic desiste de Cincinnati e relembra ouro olímpico

Há exatamente um ano, Novak Djokovic conquistava, em Roland Garros, o título que lhe faltava: o ouro olímpico. Também nesta segunda-feira (4), o sérvio, ex-número 1 do mundo e atual sexto, anunciou a desistência do Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta-feira.

Tricampeão do torneio no estado de Ohio, Nole triunfou por lá em 2018, 2020 e 2023.

Curiosamente, o último título de Djokovic em Cincinnati foi contra o espanhol Carlos Alcaraz, seu mesmo adversário da final olímpica, há exatamente um ano.

Abaixo, o match-point da partida da final de 2023 no Masters 1000 americano, o último duelo do sérvio no torneio (ano passado, ele também desistiu de participar):





Abaixo, um dos vídeos que relembram a conquista inédita de Djokovic com o ouro olímpico em Paris-2024:

Sem entrar em quadra desde que perdeu para o italiano Jannik Sinner na semifinal de Wimbledon, no dia 11 de julho, Djokovic só deve retornar no US Open, que começa no próximo dia 24. Foi lá, há dois anos, que o sérvio conquistou seu 24º e mais recente Grand Slam. Desde então, todos os sete torneios desse nível foram vencidos ou pelo italiano ou por Alcaraz. O espanhol, aliás, derrotou Nole nas finais de Wimbledon de 2023 e de 2024 e foi superado por Sinner na última decisão.

Antes de Djokovic, Cincinnati teve outras desistências



A edição deste ano de Cincinnati também sofrera com as desistências de nomes como o britânico Jack Draper, do cazaque Alexander Bublik, do búlgaro Grigor Dimitrov, do americano Jenson Brooksby, do polonês Hubert Hurkacz e do italiano Matteo Berrettini.