Campeã mundial em 1994, Hortência Marcari elogiou a iniciativa da seleção brasileira realizar jogos com times da WNBA — liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos. Em maio, a seleção feminina enfrentou o Chicago Sky e o Indiana Ferver. A declaração foi em entrevista ao Lance! durante o Fórum da Comissão de Atletas do COB (CACOB). Assista ao vídeo acima.

— Eu acho que é importante toda vez que você reúne uma seleção para treinamento, não só nos EUA, mas também na Europa, na Ásia… São escolas diferentes, então, é só através dos amistosos que você vai entendendo quem é essa equipe — afirma a ex-jogadora de basquete ao Lance!.

Para Hortência, as partidas são importantes para entender o estilo de jogo da seleção, além de se preparar para as diferentes formas de jogar basquete ao redor do mundo. A americana Pokey Chatman é a atual técnica da seleção feminina, para Hortência, os jogos ajudam ela a entender a seleção, assim como as jogadoras ficam sabendo qual tática ela pretende emplacar na equipe:

— A treinadora é nova, é americana, não conhece a fundo o basquete brasileiro. Ela está conhecendo nossa escola, como jogamos… Nós atletas estamos conhecendo a tática que ela quer implantar na nossa equipe. Nada melhor do que fazer essa troca de conhecimento.

Manu Alves em ação pelo Brasil no confronto contra o Indiana Fever (Foto: Reprodução/CBB)

Além dos jogos nos Estados Unidos, Hortência acredita que é necessário mais amistosos, em outros continentes, como a Ásia e Europa. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, os Estados Unidos levou a medalha de ouro, enquanto a França foi a segunda e a Austrália a terceira colocada. O Brasil não se classificou na última olimpíada.

— E também não pode ficar por aí. Tem que andar na Europa, na Ásia... Para dar esse conhecimento a essa galera nova — finaliza Hortência.

Tour da Seleção Brasileira na WNBA

O “Tour Brasil na W” integra a preparação da Confederação Brasileira de Basquete para o ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028. O objetivo principal foi oferecer amistoso de alto nível e ampliar a experiência internacional das jogadoras.

CHICAGO SKY x BRASIL - 02/05

No primeiro tempo, a equipe americana chegou a abrir 25 pontos de vantagem e viu a equipe brasileira melhorar, a partir, da segunda etapa. O Chicago Sky passou a poupar as jogadoras titulares, o que melhorou o desempenho da seleção. No fim, o placar terminou em 89 a 62.

Seleção Brasileira de Basquete Feminino antes de jogo contra o Indiana Fever (Foto: Reprodução/CBB)

INDIANA FERVER x BRASIL - 04/05

O ínicio do jogo começou controlado entre o Fever e o Brasil. Apesar disso, a Seleção viu o time norte-americano dominar o perímetro e assumir o placar até o apito final. O Indiana converteu sete apenas no primeiro quarto. As brasileiras não foram bem sucedidas nos arremessos em quadra e chegam a perder por 66 pontos de diferença. No fim, o placar terminou em 108 a 44.