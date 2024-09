Derrick White é a esperança do Boston Celtics para defender otítulo da NBA (Foto: Brian Babineau/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 17/09/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro

Derrick White, astro da NBA, atualmente defendendo as cores do Boston Celtics, se envolveu em uma confusão durante um jogo de futebol americano universitário no último sábado (14). Foi durante o duelo entre Colorado Buffaloes e Colorado StateRams, que White foi golpeado na cebeça por um torcedor. A informação é do portal “TMZ”.

Segundo o site, a briga começou no segundo quarto do jogo, quando as duas torcidas começaram a discutir entre si, mas foi no terceiro tempo que a briga tomou proporções mais violentas. Derrick White estava assistindo a partida quando foi atingido e, logo em seguida, afastado da aglomeração.

Confira o momento em que o jogador do Celtics é atingido durante a confusão:

No final, a equipe do Colorado venceu Colorado State por 28-9. O site norte-americano tentou contato com a assessoria de imprensa de White para tentar saber mais sobre o seu estado de saúde, mas não obteve retorno. Já a polícia afirmou que não recebeu nenhum boletim de ocorrência sobre o assunto.

White é esperança do Celtics para defender o título da NBA

O jogador é uma das esperanças da franquia do Massachusetts para conquistar o troféu Larry O’Brien pela segunda vez consecutiva. White foi destaque na campanha da temporada 2023-24 e também fez parte da Seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

O Boston Celtics estreia no dia 22 de outubro, no jogo de abertura da temporada, frente do New York Knicks, no TD Garden, em Boston.