Mesmo veterano, LeBron James não parece estar cansado de alcançar feitos inéditos. O astro da NBA chegou ao seu quarto triplo-duplo consecutivo, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs, por 120 a 115, pela Copa NBA. No jogo desta sexta-feira (15), LeBron fez 15 pontos, 16 rebotes e 12 assistências. O feito foi inédito na carreira do craque, que aos 49 anos, disputa sua 22ª temporada de NBA.

LeBron James em quadra pelo Los Angeles Lakers contra o Milwaukee Bucks, na pré-temporada da NBA (Foto: Stacy Revere/AFP)

Ao todo, LeBron já soma incríveis 146 triplos-duplos, sendo cinco deles na temporada atual. Confira o retrospecto recente;

🏀Os quatro triplo-duplo consecutivos de LeBron James

21 PTS, 12 REB, 13 AST ( x Sixers)

19 PTS, 10 REB, 16 AST ( x Raptors)

35 PTS, 12 REB, 14 AST ( x Grizzlies)

15 PTS, 16 REB, 12 AST ( x Lakers)

Aspas do craque pós-jogo