Hamilton diz que acidente com marmota ‘custou 0s5’ por volta no GP do Canadá

Lewis Hamilton voltou a sofrer com a falta de ritmo durante o GP do Canadá, mas dessa vez não foi por problemas de adaptação à Ferrari. Durante a etapa no Circuito Gilles Villeneuve, o heptacampeão atropelou uma marmota e o impacto destruiu a parte dianteira do assoalho da SF-25, o que custou cerca de 0s5 por volta.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto vê Hülkenberg como referência: ‘Ainda não enxergo a corrida como ele’

Com sete vitórias, Hamilton é, ao lado de Michael Schumacher, o piloto que mais triunfou no GP do Canadá e, por isso, tinha expectativas de conquistar um bom resultado em Montreal. Na classificação, teve um desempenho decente e ficou com o quinto melhor tempo.

Na parte inicial da corrida, Hamilton apresentou um ritmo bom o suficiente para se manter próximo da McLaren de Oscar Piastri, que ocupava o quarto posto. Porém, ao atropelar uma marmota na volta 12, o assoalho da SF-25 ficou danificado e Lewis não conseguiu acompanhar o ritmo dos rivais. O heptacampeão acredita que o incidente custou cerca de 0s5 por volta.

continua após a publicidade

— O acidente com a marmota destruiu a parte dianteira direita do assoalho. Perdi muito desempenho e fiquei lento, perdi cerca de 0s5, então só fui andando para trás. Minha classificação foi boa e estava resistindo até ter problemas no carro. Estava próximo do Piastri, mas com os danos comecei a ficar para trás e então perdi muito tempo. Depois, nos boxes, saí atrás de alguns carros e fiquei preso no tráfego — apontou Hamilton.

— Mas ainda assim tem pontos positivos. Se tudo tivesse sido perfeito, se tivéssemos feito tudo certo e não tivéssemos tido problemas, um quarto lugar era possível — finalizou Hamilton.

continua após a publicidade

Chefe da Ferrari avalia acidente

Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, também comentou as consequências do acidente e disse que, por sorte, o equilíbrio do carro não foi muito afetado.

— O acidente danificou toda a parte frontal do assoalho, Hamilton perdeu uns 20 pontos de downforce. Ao menos não tivemos uma grande mudança no equilíbrio, mas foi uma grande perda de desempenho — pontuou Vasseur.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna entre os dias 27 e 29 de junho para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.