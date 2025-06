Gabriel Bortoleto fez questão de reconhecer o valor de Nico Hülkenberg após o GP do Canadá, disputado no domingo (15). Após a prova, destacou a consistência do veterano ao extrair o máximo rendimento do carro e admitiu estar em processo de aprendizado.

Bortoleto terminou a corrida na 14ª colocação e ainda segue em busca dos primeiros pontos na Fórmula 1. Enquanto isso, Hülkenberg somou mais alguns com o oitavo lugar e segue sendo o destaque da equipe suíça nesta temporada.

— Já disse isso antes, mas Nico está tirando mais do carro do que deveria ser possível. É um piloto excelente — reconheceu Bortoleto.

— Admiro muito tudo que está fazendo, porque me parece impressionante. Estou feliz porque temos um ritmo muito parecido na classificação e também nas corridas. Ele consegue aproveitar cada oportunidade, e acredito que isso se deve em grande parte à experiência que tem — completou.

Bortoleto reconhece que aprende com colega

O paulista também apontou que ainda enxerga lacunas em sua própria compreensão de corrida, algo que atribui à fase inicial da trajetória na F1. A bagagem acumulada por Hülkenberg permite uma leitura mais apurada das situações de prova.

— Você passa a ver a corrida de outra maneira. É algo que ainda não consigo fazer, mas Nico é ótimo nisso. Então estou aprendendo com ele e espero seguir os mesmos passos que está dando agora. E começar a somar pontos para a equipe — concluiu.

Com nove etapas disputadas em 2025, Bortoleto aparece zerado no campeonato, enquanto Hülkenberg é o 11º colocado no Mundial de Pilotos. A Sauber ocupa a nona posição entre os Construtores com 20 pontos, todos conquistados pelo alemão.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.