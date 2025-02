Hamilton abre trajetória na Ferrari e estreia com SF-25 em Fiorano

Começou! Após muita expectativa e preparação com carros de anos anteriores, Lewis Hamilton tocou finalmente a pista com o carro da Ferrari para a temporada 2025, a SF-25. Foi na manhã desta quarta-feira (19) na pista particular de Fiorano, ao lado da fábrica da equipe em Maranello, na Itália.

O shakedown é a maneira tradicional com que a Ferrari costuma levar o carro à pista pela primeira vez em todos os anos, antes mesmo do início dos testes coletivos de pré-temporada. Depois do evento de lançamento coletivo da F1, realizado ontem, em Londres, em que a equipe divulgou a pintura e algumas linhas do carro real, era hora de tomar o traçado de casa.

O limite de quilometragem para ações privadas como essas é de 200 km, onde além de entender as primeiras reações do novo carro, o time ainda podem realizar filmagens promocionais. Não é muito tempo de pista, mas é alguma coisa.

Além de Lewis Hamilton, Charles Leclerc também em Fiorano

Lewis Hamilton com o SF-25 em Fiorano, na Itália (Foto: Federico SCOPPA / AFP)

A Ferrari decidiu dividir a quilometragem máxima e o dia entre os dois pilotos. Desta feita, Charles Leclerc andou pela manhã no horário local, ainda fim da madrugada no Brasil, enquanto Hamilton assumiu o turno da tarde local, pouco mais de 10h de Brasília para os 100 km derradeiros.

Depois desta movimentação, é hora de começar a pensar em fazer as malas e partir para o Oriente Médio. Os testes oficiais começam em uma semana.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.