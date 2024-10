Isa Pereira, brasileira campeã do Mr. Olympia (Foto: Divulgação/Wings of Strength)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 14:03 • Rio de Janeiro

A brasileira Isa Pereira se sagrou campeã na categoria Wellness do Mr. Olympia 2024. Após destronar a compatriota e tricampeã Francielle Mattos, a carioca de 28 anos venceu o primeiro título na categoria. Em agosto deste ano, a atleta surpreendeu ao mostrar seu porte físico antes de se tornar fisioculturista. Veja abaixo;

'Apenas comece': Isa Pereira, brasileira campeã do Mr. Olympia

"Eu comecei no fisiculturismo há quase 10 anos atrás, sem o objetivo de tornar isso minha profissão, eu apenas vivia um momento difícil na minha vida e queria fazer alguma coisa que me trouxesse alegria.

O esporte salvou minha vida, depois de Deus, salvou minha vida e me permitiu viver momentos que antes eram inimagináveis. A jornada nem sempre foi fácil, mas desistir nunca foi uma opção. Ninguém começa pronto, todos nós temos um começo. Musculação não é apenas um esporte, é um estilo de vida.

Esqueça o tempo que vai levar para ter resultados, apenas COMECE!" disse Isa sobre sua transformação física.

Como foi a vitória de Isa Pereira?

No primeiro dia de competições do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas (NV), Isabelle Pereira Nunes venceu o seu primeiro título na categoria Wellness. A brasileira destronou a sua compatriota e três vezes campeã Francielle Mattos.

As duas atletas são os maiores nomes da categoria Wellness. No ano anterior (2023), Francielle Mattos venceu a Isa Pereira no Mr. Olympia por apenas um ponto.

Women's Wellness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia 2024

Isabelle Pereira Nunes Francielle Mattos Eduarda Bezerra Elisa Alcantara Gisele Machado