LeBron James revela ‘segredo’ para longevidade na NBA

Um mágico nunca revela os seus segredos? LeBron James resolveu contar como que segue atuando no mais alto nível na NBA mesmo no auge dos 39 anos. As declarações do jogador aconteceram na série "Starting 5", da Netflix.

— Já ouvi rumores sobre quanto eu gasto anualmente com meu corpo, e isso me faz rir. Não vou divulgar o valor exato, mas o mais importante é o tempo que invisto — revelou o King.

LeBron trouxe à tona alguns pontos e destacou que um dos mais importantes não possuí nenhum gasto, que é um bom sono. Ele ressaltou a importância de ter um tempo regular de descanso.

— O sono é a melhor recuperação que existe. É como colocar seu telefone no carregador à noite. Consigo fazer isso todas as noites? Nem sempre. Mas quanto mais você tentar, melhor será para voltar a 100% — acrescentou.

Há uma série de outros itens que envolvem uma dedicação intensa. Dentre eles, está a alimentação, algo que o jogador do Lakers segue uma rigorosa dieta. Além disso, outro fator é a rotina de exercícios mesmo fora das quadras, que também são importantes para manter o corpo acostumado ao ritmo físico intenso dos jogos.

LeBron James em quadra pelo Los Angeles, contra o Phoenix Suns, na pré-temporada da NBA (Foto: Katelyn Mulcahy/AFP)

Por outro lado, é evidente que, no geral, há gastos consideráveis. Em outras oportunidades surgiram informações de que LeBron gastaria, anualment, US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhão na atual cotação) para manter o corpo saudável.

Aos 39 anos, o astro vai para mais uma temporada na NBA. O Los Angeles Lakers estreia no dia 22 de outubro frente ao Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena.