GP dos EUA introduz câmeras e ‘brita falsa’ para impedir violações a limites de pista

Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/10/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Na tentativa de reduzir os problemas com pilotos ultrapassando os limites da pista, o Circuito das Américas — que recebe o GP dos EUA na F1 — vai passar por mudanças. Além do asfalto recapeado, a pista recebeu alterações em várias curvas e até a introdução de uma espécie de ‘brita falsa’. A novidade será testada em 2024 como forma de impedir que os carros cruzem completamente a linha branca, ao mesmo tempo em que impede que detritos se acumulem no traçado.

Várias áreas da pista foram estreitadas em até 1,5 metro, enquanto as curvas 6, 13, 14 e 15 receberam a adição de grama — para desencorajar os pilotos a violarem os limites da pista. Segundo o portal inglês Autosport, a ‘brita falsa’, colocada na curva 11, será uma forma de se adaptar à F1 sem perder as características necessárias para receber também a MotoGP.

Por fim, tentando remediar as dores de cabeça do ano passado, a organização do Circuito das Américas vai instalar novas câmeras em “locais estratégicos” para monitorar com mais precisão a passagem dos carros.

Em uma edição marcada por violações aos limites de pista no ano passado, a Haas chegou a ativar um direito de revisão sobre a corrida, alegando que vários pilotos passaram por fora do traçado, ganharam tempo e não foram punidos. A FIA rejeitou o protesto, mas câmeras onboard de diversos carros flagraram pilotos ignorando os limites, principalmente na curva 6.

A entidade, então, reconheceu que o monitoramento da pista não era suficiente para realizar um julgamento justo sobre quem ultrapassou completamente a linha branca e quem se manteve dentro dos limites. Com as mudanças para 2024, o objetivo é evitar a repetição deste cenário.

A Fórmula 1 só volta entre os dias 18 e 20 de outubro, com a disputa do GP dos Estados Unidos, em Austin.