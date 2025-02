Muito próximo de começar a caminhada com a Sauber na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto apresentou o capacete que vai utilizar ao longo da temporada 2025. Com as cores do Brasil, o casco lembra muito o utilizado pelo piloto de 20 anos na campanha vencedora da Fórmula 2, em 2024.

Após conquistar o título da Fórmula 3 como novato, em 2023, o brasileiro conseguiu repetir o feito e levou o troféu da principal categoria de acesso logo na primeira tentativa, juntando-se a George Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc na lista de pilotos que realizaram tamanha façanha na carreira. O bom desempenho lhe rendeu um lugar no projeto da Audi, ao lado do experiente Nico Hülkenberg.

Gabriel Bortoleto com macacão da Sauber (Foto: Divulgação/Sauber)

Após completar o primeiro teste com o time suíço em 2025, em Ímola, a bordo da Alfa Romeo C42, carro utilizado em 2022, Bortoleto esteve presente no F1 75 na última terça-feira (18) para prestigiar a apresentação da pintura do C45 para o campeonato que começa em meados de março, na Austrália. Agora, o #5 divulgou um vídeo nas redes sociais apresentando o capacete que vai utilizar.

- Hoje estou aqui para avaliar meu capacete de 2025. Estou muito feliz com este capacete. Ele segue as mesmas linhas daquele que utilizei no ano passado, na F2, com as cores do Brasil. Ficou simplesmente incrível. Mal posso esperar para levá-lo à pista e me divertir com ele - disse Gabriel.

Ao lado de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Liam Lawson — que apesar de já ter concluído 11 corridas, recebeu a oportunidade de fazer o primeiro ano completo na categoria com a Red Bull —, Bortoleto completa o grupo dos novatos para a temporada 2025.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.