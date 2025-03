Gui Khury iguala recorde mundial de Bob Burnquist no skate

O brasileiro Gui Khury foi campeão na disputa do Vert de skate do STU Pro Tour deste domingo (30). O brasileiro conquistou um impressionante 98,00 na final e igualou o recorde de Bob Burnquist, ídolo do skate, conquistado em edição do X games.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O brasileiro iniciou a prova conquistando nota 94, na segunda apresentação ele subiu a nota para 97,17. Na terceira, Gui Khury fez uma apresentação praticamente sem erros e conquistou o 98.

— É meu primeiro campeonato internacional de Vert aqui no Brasil. Aliás, o STU está de parabéns por essa nova competição. Foram dois finais de semana sensacionais. Estou sem palavras para descrever o que vivi. Muito feliz. Venci no Park, no Vert e também cheguei à final da Mini Ramp. Muito louco! E ainda tirei um 98,00 e igualei um recorde do Bob Burnquist, uma das minhas referências. Estamos aqui para fazer história. Sou muito grato por tudo que vivi e vivo nesses anos — comemorou o campeão.

continua após a publicidade

Gui Khury no STU Pro Tour de Porto Alegre (Foto: Thiago da Luz / STU)

➡️ STU em Porto Alegre foi realizado em local destruído por enchentes; relembre

Confira os resultados do STU Pro Tour deste domingo (30)

RESULTADO FINAL – SKATE VERTICAL

1º – Gui Khury (BRA) – 98,00

2º – Luigi Cini (BRA) – 92,42

3º – Tate Carew (EUA) – 90,61

4º – Rony Gomes (BRA) – 88,67

5º – JD Sanchez (EUA) – 88,60

6º – Thomas Augusto (POR) – 86,74

7º – Dan Sabino (BRA) – 82,00

8º – Alessandro Mazzara (ITA) – 50,00

RESULTADO FINAL – MINI RAMP PRO ATTACK MASCULINO

1º – Luiz Francisco (BRA) – 94,00

2º – Pedro Carvalho (BRA) – 92,00

3º – André Mariano (BRA) – 89,00

4º – Pedro Quintas (BRA) – 85,00

5º – Danny León (ESP) – 84,00

6º – Fernando Previ (BRA) – 82,00

7º – Gustavo Picaski (BRA) – 77,00

8º – Gui Khury (BRA) – 74,00

continua após a publicidade

RESULTADO FINAL – MINI RAMP PRO ATTACK FEMININO

1ª – Raicca Ventura (BRA) – 92,00

2ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 90,00

3ª – Yndiara Asp (BRA) – 86,00

4ª – Fernanda Tonissi (BRA) – 84,00

5ª – Dora Varella (BRA) – 76,00

6ª – Marina Lima (BRA) – 72,33

7ª – Alisa Fessl (AUT) – 68,00

8ª – Maite Demantova (BRA) – 61,00