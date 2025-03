Obstáculos de pista de torneio vencido por Rayssa Leal beneficiam comunidade

Os obstáculos da pista do SLS Super Crown World Championship, vencido por Rayssa Leal, foram doados para quatro projetos sociais da região metropolitana de São Paulo. São corrimãos, hubbas, caixotes, bancos, entre outros, da pista construída no Ginásio do Ibirapuera, em dezembro de 2024.

A ONG Social Skate, a Associação de Skate, Esporte, Cultura, Arte e Lazer “Prafinha”, o Quadrespra “Quadrinha Espraiada” e o Clube da Comunidade Arena Radical foram beneficiados pelos equipamentos que fizeram parte do terceiro título de Rayssa Leal na SLS.

— O legado que a SLS tem deixado no Brasil mostra como os grandes eventos podem alcançar positivamente a comunidade do skate em geral. A doação dos obstáculos beneficia toda a comunidade de skatistas que frequenta esses picos tradicionais, inclusive os projetos sociais que atuam nesses locais — declarou Eduardo Dias, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).

ONG Social Skate, comandada por Sandro Testinha, já está usufruindo dos obstáculos doados pelo SLS Super Crown (Foto: Divulgação)

A ONG Skate Social, uma das beneficiadas pela ação, já utiliza os equipamentos doados. O projeto não tem uma pista fixa de skate, sim uma quadra poliesportiva adaptada.

— Levar o skate a todos, independentemente da condição financeira, sempre foi o nosso objetivo. Além do benefício para montarmos um novo circuito, esses obstáculos chegaram para somar e melhorar nossa estrutura. E receber esses obstáculos da liga de skate mais conhecida do mundo, a SLS, nos dá mais visibilidade para sermos vistos e pleiteamos mais recursos para seguir com nosso trabalho — disse Sandro Testinha, que comanda a ONG desde 2011.

SLS Super Crown 2025 será em São Paulo

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou o calendário de 2025 da liga mundial de skate. São Paulo receberá o Super Crown, última etapa do ano, pela terceira vez consecutiva. Rayssa Leal, vencedora da etapa em 2023, disputará novamente a final em casa. Neste ano, a liga terá sete etapas, sendo três em arenas e quatro rodadas Spot Takeovers, que terão formato e local divulgados posteriormente.

Rayssa Leal com troféu da SLS Super Crown 2023 em São Paulo (Foto: Divulgação/ SLS)

O Super Crown foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2022, no Rio de Janeiro. Desde 2023, a final do evento acontece em São Paulo. Das três etapas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Em 2025, a skatista maranhense busca o tetracampeonato.

🛹 Calendário de 2025