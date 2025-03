A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) anunciou os primeiros nomes que integrarão as Seleção Brasileira de skate para as modalidades Park e Street na temporada de 2025. A lista inicial conta com 18 skatistas, como os medalhistas olímpicos Rayssa Leal, Augusto Akio, Pedro Barros, Kelvin Hoefler. Além dos confirmados, outras 16 vagas estão abertas e serão definidas por meio de duas seletivas programadas para abril. Ao todo, a Seleção Brasileira de Skate para 2025 contará com 34 atletas.

Atletas de Destaque e Medalhistas Olímpicos

A relação divulgada inclui os 12 skatistas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, além dos atletas que integram o top 30 do ranking mundial de skate. Entre os nomes confirmados estão os medalhistas olímpicos, como Augusto Akio (bronze - Paris 2024), Pedro Barros (prata - Tóquio 2020), Kelvin Hoefler (prata - Tóquio 2020) e Rayssa Leal (prata - Tóquio 2020 e bronze - Paris 2024).

Grande potência no esporte, o Brasil segue com fortes atletas que se mantiveram como favoritos para subir ao pódio. O presidente da CBSk, Eduardo Dias, expressou otimismo com a formação da equipe neste início do ciclo olímpico.

- Estamos anunciando 18 nomes com base em critérios bem objetivos e, ao mesmo tempo, garantindo um total de 34 vagas. Nosso objetivo maior com a Seleção Brasileira é a conquista das medalhas olímpicas e sabemos que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Mas trabalho e determinação não vão faltar - destacou o dirigente.

O Brasil obteve um desempenho notável nas competições internacionais de 2024. Nos campeonatos mundiais, realizados na Itália, o Brasil conquistou quatro pódios, com Augusto Akio, Raicca Ventura e Rayssa Leal sagrando-se campeões do mundo. No Park masculino, o país ainda garantiu a dobradinha com o segundo lugar de Pedro Barros.

Confira a lista completa dos convocados de 2025

Park Feminino:

Raicca Ventura (Santo André - SP) Dora Varella (São Paulo - SP) Isadora Pacheco (Florianópolis - SC) Yndiara Asp (Florianópolis - SC) Fernanda Tonissi (São Paulo - SP)

Park Masculino:

Augusto Akio (Curitiba - PR) Pedro Barros (Florianópolis - SC) Luigi Cini (Curitiba - PR) Kalani Konig (Florianópolis - SC) Pedro Quintas (São Paulo - SP) Pedro Carvalho (Florianópolis - SC) Luiz Francisco (Lorena - SP)

Street Feminino:

Rayssa Leal (Imperatriz - MA)

Pâmela Rosa (São José dos Campos - SP)

Gabriela Mazetto (Praia Grande - SP)

Street Masculino:

Kelvin Hoefler (Itanhaém - SP)

Giovanni Vianna (Santo André - SP)

Felipe Gustavo (Brasília - DF)

Augusto Akio foi bronze no skate park nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luiza Moraes/COB)

Seletivas para Completar a Seleção

Além dos atletas já convocados, a CBSk realizará duas seletivas para preencher as vagas restantes da Seleção Brasileira. As seletivas têm como objetivo identificar novos talentos fora do top 30 do ranking mundial, dando a oportunidade para skatistas que ainda não estão entre os melhores do mundo.

As seletivas ocorrerão em duas cidades: o Rio de Janeiro (RJ) receberá o evento para o Street, com 22 skatistas convidados (11 masculinos e 11 femininas), enquanto Curitiba (PR) sediará a seletiva do Park, com 27 participantes (15 masculinos e 12 femininas). Os eventos acontecerão ao longo de cinco dias, em abril, e serão uma oportunidade de avaliar aspectos técnicos, físicos e comportamentais dos atletas.

Circuito Mundial de Skate 2025

Em paralelo, a World Skate divulgou a programação do Circuito Mundial de Skate para 2025, que incluirá cinco etapas, sendo duas no Park e três no Street. O circuito passará por três países: Itália, Estados Unidos e Japão. As etapas já confirmadas são:

Park:

Ostia (ITA) - 1 a 8 de junho

Washington (EUA) - 19 a 26 de setembro (Campeonato Mundial)

Street:

Roma (ITA) - 8 a 15 de junho

Washington (EUA) - 21 a 28 de setembro (Campeonato Mundial)

Kitakyushu (JAP) - 23 a 30 de novembro

O anúncio desta primeira lista é apenas o início do ciclo olímpico de 2025, e o Brasil se prepara para mais um ano de grandes desafios no skate mundial, buscando consolidar-se ainda mais como uma potência no esporte.