Giovanni Vianna brilha e vence STU Pro Tour em Porto Alegre

Giovanni Vianna conquistou o título na final do Street masculino do STU Pro Tour, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, neste domingo (23). O evento ocorreu na orla do Guaíba, com Carlos Ribeiro e o peruano Angelo Caro completando o pódio. Vianna, de Santo André, São Paulo, superou seus competidores com uma performance notável, alcançando uma nota de 88,80 em sua última volta.

Durante a competição, Vianna apresentou um crescimento impressionante. Iniciou com uma nota de 74,48 e melhorou significativamente para 86,27 em sua segunda tentativa. Sua vitória foi assegurada com uma performance excepcional na última volta. Carlos Ribeiro, por sua vez, alcançou uma nota de 85,97, quase conquistando o primeiro lugar.

Pódio do Street masculino (Foto: Julio Detefon / STU)

Figura paterna no skate

A relação entre Vianna e Ribeiro vai além da competição. Vianna vê Ribeiro como uma figura paterna no skate, destacando o apoio e a inspiração que recebeu dele.

— O Dudu (Carlos Ribeiro) foi um paizão pra mim. Em 2018, foi ele quem me incentivou e me levou para morar na Califórnia, um dos grandes berços do skate. Sou muito grato por isso. Virou um amigo. Sem falar na referência que ele é para todos nós, skatistas. Muito legal ver ele bem de novo, andando e mostrando o seu melhor na pista, depois de ter sofrido com lesões. Estou feliz demais por poder subir no pódio com ele. É um dia marcante pra mim - afirmou Giovanni.



Porto Alegre tem um significado especial para Vianna, marcando tanto sua recente vitória quanto seu primeiro título profissional em 2018. A presença de familiares na cidade contribuiu para sua performance excepcional.

FINAL - RESULTADO STREET MASCULINO

1º – Giovanni Vianna (BRA) – 88,80

2º – Carlos Ribeiro (BRA) – 85,97

3º – Angelo Caro (PER) – 79,30

4º – Wallace Gabriel (BRA) – 76,24

5º – Ivan Monteiro (BRA) – 70,68

6º – Bruno Melão (BRA) – 65,98