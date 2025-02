O técnico do San Antonio Spurs, Gregg Popovich, confirmou que não retorna às quadras nesta temporada 2024/25 da NBA. Em comunicado na última quinta-feira (27), o profissional disse que após reunião com diretores da franquia, optou por continuar se dedicando a saúde. Assim, a equipe continua o trabalho com Mitch Johson no comando.

- Decidi não voltar aos bastidores nesta temporada. Mitch Johnson e sua equipe fizeram um trabalho maravilhoso e a determinação e profissionalismo que os jogadores demonstraram, mantendo-se juntos durante uma temporada desafiadora, foram excelentes. Continuarei a me concentrar na minha saúde com a esperança de poder voltar a treinar no futuro - disse Popovich.

O treinador tem contato frequente com Johnson, funcionários da equipe e também com jogadores. Em um comunicado anterior, Pop afirmou que está ansioso para voltar a treinar, mas em um tom humorado, não declarou um cronograma de tratamento.

- Ninguém está mais animado para me ver voltar ao banco do que os indivíduos talentosos que lideram meu processo de reabilitação. Eles aprenderam rapidamente que sou menos do que treinável - afirmou o técnico, em dezembro.

Aos 76 anos, o Popovich é o treinador com maior número de vitórias na história da liga. Em novembro deste ano, após uma partida, sofreu um AVC e desde então está afastado. Apesar de já ter apresentado melhora, escolheu focar na saúde.

Cabe lembrar que o San Antonio Spurs também não poderá contar com Victor Wembanyama, principal jogador da equipe, para a sequência da temporada. O francês foi diagnosticado com um coágulo sanguíneo proveniente de uma trombose venosa no ombro e por isso não terá condições de voltar a ação em 2024/25.