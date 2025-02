Campeões da última temporada, Boston Celtics é um dos principais times a ser batido novamente, ainda mais com os nomes de peso que vestem a camisa verde e branco. Após a vitória sobre o Toronto Raptors, na última terça-feira (25), o técnico Darko Rajakovic rasgou elogios à Jayson Tatum, um dos principais jogadores da franquia de Massachusetts.

- Vou te dizer uma coisa, esse cara é o melhor jogador do melhor time da NBA, o time que ganhou o campeonato. Não acho que ele receba crédito suficiente em ambas as extremidades da quadra para aquela equipe - destacou o comandante do Raptors.

A atuação de Tatum impressionou até os adversários, que não foram felizes no final do jogo, com a vitória do Boston Celtics. O treinador também destacou que esgotou os seus métodos para tentar parar o camisa 0, mas acabou falhando em todos eles.

- Tentamos coisas diferentes contra ele, estávamos tentando frustrá-lo com nossa fisicalidade, ele apenas continuou e continuou tomando as decisões certas. Eles têm muita sorte de ter um cara como ele, jogador incrível. Eu sou um grande fã dele - acrescentou Rajakovic.

O Celtics venceu o duelo por 111 a 101 contra o Toronto Raptors. Destaque do jogo, Jayson Tatum terminou a noite com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 assistências. O ala também pegou seis rebotes na partida. O duelo manteve os atuais campeões da NBA na parte de cima da Conferência Leste.

Na sequência, o Boston Celtics perdeu para o Detroit Pistons por 117 a 97. Apesar do revés, Tatum foi o cestinha da partida com 27 pontos. O jogador de 26 anos acumula médias de 26,6 pontos, 8,7 rebotes, 5,8 assistências e 1,1 roubos de bola por partida nesta temporada 2024/25 da NBA. Além disso, registrou 45,3% de eficiência nos arremessos gerais e 35,5% nas tentativas de três pontos.

O Boston Celtics é o segundo colocado na Conferêcia Leste, com um recorde de 42-17. Até aqui, a equipe se encaminha novamente sem dificuldades para uma vaga nos playoffs da NBA.