O duelo da NBA entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors, realizado na madrugada dessa quarta-feira (13), marcou o reencontro de Klay Thompson com a franquia onde passou os últimos 13 anos. Após a partida, o ala-pivô Draymond Green relatou um bastidor do confronto no seu podcast, o "The Draymond Green show". O astro contou que Stephen Curry se irritou com o ex-companheiro ao ser ignorado antes da partida.

- (Steph) tentou conversar com Klay sobre outra coisa, e Klay o ignorou. Então, ele ficou p*** - relatou.

Green ainda contou que Curry faria um discurso em homenagem a Klay Thompson, seu amigo e ídolo da franquia, mas ficou irritado com a situação e desistiu para se concentrar na partida.

Chateado, Stephen Curry decidiu o confronto. Com 37 pontos, o armador liderou a vitória dos Warriors por 120 a 117 no Chase Center, em San Francisco (EUA). O astro anotou 12 pontos nos últimos três minutos da partida. Thompson também se destacou e marcou 22 pontos para os Mavs.

Passagem de Klay Thompson pelo Warriors

Klay Thompson foi draftado pelo Golden State Warriors antes da temporada 2011/12 da NBA. Especialista nos arremessos de três pontos, o ala-armador foi tetracampeão com a regata azul e amarela e se tornou um dos maiores ídolos da franquia na história. O atleta teve Green e Curry como principais companheiros de equipe dentro e fora das quadras.

Thompson deixou a equipe da Califórnia chateado após não receber a oferta contratual desejada e acertou com o Dallas Mavericks. Antes do reencontro com a franquia, ele fez pouco caso e disse que era "apenas mais um jogo", além de falar que não mantinha contato constante com Curry e Green. Ainda assim, o ala-armador foi exaltado pelos torcedores no Chase Center.

Próximos jogos das duas franquias na NBA

O Dallas Mavericks de Klay Thompson atua novamente nesta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), fora de casa, contra o Utah Jazz. Já o Golden State Warriors, que iniciou a temporada com nove vitórias e apenas duas derrotas, volta a jogar neste sábado (16), às 00h (de Brasília), no Chase Center, diante do Memphis Grizzlies.