Victor Wembanyama conquista feito histórico no Spurs

Victor Wembanyama conquistou um feito histórico na noite do último sábado (10). Mesmo com a derrota do San Antonio Spurs para o Utah Jazz por 111 a 110, o pivô se tornou o jogador com mais partidas de 20 pontos, 10 rebotes, 5 tocos e 5 bolas de três na história da liga. Além disso, o jovem é apenas o segundo jogador em todos os tempos na NBA a conseguir seis cestas do perímetro e sete bloqueios em uma partida. O outro foi Brook Lopez, do Milwaukee Bucks.

continua após a publicidade

➡️ Jayson Tatum revela motivo pelo qual não jogou no Lakers e surpreende

➡️ Rivais históricos, Cavaliers e Warriors se reencontram em grande fase na NBA

Em relação ao feito, Victor ficou surpreso durante a entrevista pós-jogo e afirmou que não irá “acertar 66% dos arremessos todos os dias. Mas não vou fazer apenas 25%.”

— Mesmo? Eu nunca tinha feito seis cestas de três em um jogo? Mas acho que não tem muito como cortar caminho. Não é assim que um progresso acontece. Não vou acertar 66% dos arremessos todos os dias. Mas não vou fazer apenas 25%. Então, é assim que a gente vai progredir. Não fico reagindo tanto quando acontece algo tão bom ou tão ruim — afirmou Victor Wembanyama.

continua após a publicidade

➡️ Filho de Scottie Pippen faz história na NBA após partida contra o Wizards

Victor Wembanyama na partida contra Utah Jazz (Foto: Michael Gonzales / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além desta marca, Victor atingiu outras na NBA. Wembanyama igualou Kristaps Porziņģis (Boston Celtics) com jogos (três) de cinco tocos e cinco cestas de três. Os dois só estão atrás de Raef LaFrentz, que obteve tais números quatro vezes em sua carreira. O francês faz a sua segunda temporada pelo Spurs na NBA.