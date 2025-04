Carlos Sainz sofreu uma punição de três posições no grid do GP do Japão devido ao bloqueio de Lewis Hamilton no Q2 da qualificação em Suzuka. Com o resultado, o espanhol começará a corrida deste domingo (6) a partir da 15ª colocação.

continua após a publicidade

O incidente ocorreu quando Sainz, em uma volta lenta, não percebeu a aproximação de Hamilton, forçando o heptacampeão a sair da pista para evitar uma colisão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora Hamilton tenha avançado para a Q3, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) concluíram que, apesar de Sainz não ter percebido a aproximação de Hamilton, sua equipe tinha informações suficientes para alertá-lo e evitar o bloqueio.

continua após a publicidade

➡️ GP do Japão: Verstappen surpreende Norris e conquista pole; Bortoleto é 17º

Confira a nota oficial divulgada pela FIA sobre o incidente entre Carlos Sainz e Lewis Hamilton:

“O carro 55 [Sainz] estava em uma volta de lenta depois de ter completado uma volta rápida quando o carro 44 [Hamilton] estava começando sua volta rápida, e o carro 44 teve que sair da pista para evitar o carro 55 na curva 1.

O piloto do carro 55 afirmou que não recebeu nenhum aviso da equipe sobre a aproximação do carro 44 em uma volta de ultrapassagem. Ele afirmou que foi pego completamente de surpresa e, devido à velocidade de aproximação do Carro 44 e ao ângulo de seu carro, não conseguiu ver o Carro 44 em seus espelhos. No entanto, apesar do que foi dito acima, a equipe foi amplamente avisada de que o carro 44 estava em uma volta de lenta, enquanto o carro 55 estava em sua volta rápida.

continua após a publicidade

Além disso, mais de 8 segundos se passaram entre o momento em que ficou óbvio que o carro 44 não iria para os boxes e, portanto, iniciaria uma volta rápida, e o momento em que o carro 55 poderia ter tomado as medidas adequadas se o piloto tivesse sido avisado pela equipe.

Observa-se que a diretriz de penalidade padrão para essa infração durante a qualificação, independentemente de ter sido culpa do piloto ou da equipe, é uma penalidade de 3 posições no grid e, portanto, os Comissários Administrativos consideram que a penalidade padrão deve ser aplicada.”

Carlos Sainz durante em Suzuka, durante o GP do Japão (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

➡️ GP do Japão: Bortoleto elogia Sauber, mas admite: ‘Essa é a nossa briga’

Como foi a classificação do GP do Japão?

​No treino classificatório para o Grande Prêmio do Japão de 2025, realizado no Circuito de Suzuka, Max Verstappen conquistou a pole position com um tempo de 1m26s983, marcando sua quarta pole consecutiva no Japão. Lando Norris e Oscar Piastri completaram a primeira fila, ocupando respectivamente a segunda e terceira posições no grid.