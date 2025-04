GP do Japão: Verstappen surpreende Norris e conquista pole; Bortoleto é 17º

Max Verstappen conquistou a pole position do GP do Japão na madrugada deste sábado (5), no tradicional Circuito de Suzuka. O holandês surpreendeu Lando Norris, que até então liderava a tabela de tempos, ao cravar 1m26s983. Norris e Oscar Piastri completam as três primeiras posições do grid.

continua após a publicidade

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda na primeira parte da classificação e largará da 17ª colocação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a Classificação do GP do Japão?

Max Verstappen no Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Q1: Lando Norris lidera e Gabriel Bortoleto é eliminado

Gabriel Bortoleto durante o GP do Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

Gabriel Bortoleto e Lewis Hamilton foram os primeiros a entrar na pista. O brasileiro marcou 1min29s167 e garantiu provisoriamente a quinta colocação. Em seguida, Lando Norris assumiu a liderança, registrando 1min28s233. Max Verstappen subiu para a segunda posição, enquanto Yuki Tsunoda aparecia em quarto lugar. Oscar Piastri superou Norris e tomou a liderança. George Russell fez o segundo melhor tempo, e o jovem Kimi Antonelli fechou o Q1 na oitava posição.

Após ser rebaixado da Red Bull para a Racing Bulls, Liam Lawson finalmente conseguiu avançar ao Q2, garantindo sua vaga com o 15º tempo.

Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan e Lance Stroll foram eliminados no Q1.

Q2: Lawson e Tsunoda são eliminados

Verstappen marcou os primeiros pontos da segunda qualificação. Logo depois, Lando Norris registrou uma ótima volta e assumiu a liderança. George Russell subiu para a segunda posição, enquanto Verstappen fechou o top 3.

continua após a publicidade

O Q2 foi interrompido devido ao surgimento de fogo no gramado, repetindo o que já havia acontecido durante o treino livre. Essa foi a quinta vez desde ontem que o gramado do circuito de Suzuka pegou fogo.

Com a bandeira verde acionada, o treino foi retomado. Charles Leclerc subiu para a quinta colocação, enquanto Lewis Hamilton alcançou o sexto lugar. O jovem Oliver Bearman garantiu a oitava posição. Hamilton se preparava para abrir uma volta rápida, mas acabou sendo atrapalhado por Carlos Sainz, que ainda completava sua tentativa.

continua após a publicidade

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson e Yuki Tsunoda foram eliminados no Q2.

Q3: Verstappen surpreende e conquista a pole

George Russell avançou com o tempo de 1m27s318. Max Verstappen chegou a assumir a liderança, mas logo foi superado por Oscar Piastri, que marcou 1m27s052, o melhor tempo do fim de semana até então. Charles Leclerc subiu para a terceira posição, enquanto Lando Norris ficou em quinto e Lewis Hamilton, em sexto.

Pouco depois, Norris assumiu a pole provisória, mas Verstappen voltou à pista e cravou 1m26s983, retomando a primeira colocação.

No apagar das luzes, Max Verstappen confirmou a pole position no GP do Japão, vibrando bastante no rádio com a equipe. Esta é a quarta pole consecutiva do holandês no circuito de Suzuka. Lando Norris e Oscar Piastri completam as três primeiras posições no grid.