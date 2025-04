Gabriel Bortoleto ficou com o 17º lugar na classificação do GP do Japão, realizada neste sábado (5). Após passar boa parte do Q1 em posição para avançar, o brasileiro acabou sendo superado na última volta pelos rivais e foi eliminado ainda na primeira parte da sessão.

Falando à "Band" ao sair dos boxes, o dono do #5 explicou o que faltou para conseguir a classificação. Segundo Bortoleto, a evolução da pista na parte final da sessão mexeu com o balanço do C45, custando a vaga no Q2.

- Tivemos uma conversa antes da classificação. A pista tem muita evolução de aderência, então decidimos, se tivermos felizes com o carro, não mexer para a última tentativa. Caso o balanço não estivesse perfeito, a gente ajustaria o que fosse necessário. Estava contente e fomos para a última volta, mas a pista evoluiu e o carro estava um pouco dianteiro - completou.

Gabriel Bortoleto no Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

O piloto da Sauber salientou o lugar que a equipe ocupa na ordem de forças do grid. Segundo o brasileiro, a escuderia suíça precisa maximizar o acerto para competir por posições melhores, tendo pouca margem de performance.

- Em um carro de ponta, não faz muita diferença. Estando dianteiro ou traseiro, você faz uma volta decente e fica no top-10 fácil. Para a gente, é preciso que esteja muito bom para conseguir entrar no Q2. Estou feliz com o trabalho da equipe no fim de semana. Encaixei todas as voltas, sem nenhum erro. Faltou só esse ajuste final para avançar, mas essa é a nossa competição, sabemos onde estamos - salientou.

Apesar da eliminação no Q1, Gabriel destacou positivamente a proximidade do companheiro, Nico Hülkenberg. O alemão também não avançou ao Q2, ficando na 16ª posição, apenas 0s052 mais rápido.

- Estou bem próximo do meu companheiro, é um piloto muito rápido e é bom estarmos próximos. Agora podemos comparar os dados e entender onde melhorar - concluiu.