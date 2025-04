O fogo tentou roubar o protagonismo novamente, mas quem está disposta a incendiar o GP do Japão é a McLaren. E para desempatar a disputa, Lando Norris bateu Oscar Piastri e liderou o TL3, realizado na madrugada desta sexta-feira (4). O britânico fez a melhor volta em 1min27s965, 0s026 melhor que o companheiro de equipe, enquanto George Russell foi quem mais se aproximou dos laranjas, ficando em terceiro.

continua após a publicidade

Embora a bandeira vermelha tenha surgido mais duas vezes por causa da grama pegando fogo — e olha que a FIA tratou de jogar uma água por lá para evitar o incidente —, o TL3 transcorreu de maneira bem mais tranquila, mas, novamente, a McLaren foi quem ditou o ritmo. Russell até acompanhou de perto, só que disputa resumiu-se a Piastri e Norris, que errou mais que o esperado, mas teve tranquilidade para anotar a melhor volta no fim.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Piastri, no entanto, foi muito combativo. A diferença foi menor que 0s1, deixando a disputa pela pole imprevisível. No momento, Russell é quem corre por fora, já que a Ferrari de Charles Leclerc ficou a 0s4 do tempo de Norris.

continua após a publicidade

Max Verstappen colocou a Red Bull em quinto depois de andar boa parte da sessão com pneus duros. Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar completaram o top-10. Gabriel Bortoleto ficou em 17º.

➡️Piloto da Fórmula 1 confunde boxes no Japão após mudança de equipe

Como foi o TL3 no Japão?

Oscar Piastri em Suzuka, no Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

Ainda sem previsão de chuva, os pilotos partiram para a última sessão de treinos livres do GP do Japão com termômetros em 15°C, asfalto em 39°C e umidade relativa do ar em 39%. Ao contrário do céu em intenso azul no primeiro dia, as nuvens já começavam a tomar o protagonismo, ensaiando a virada de tempo esperada para o domingo.

continua após a publicidade

Com dois treinos a menos na conta, já que deu lugar a Ryo Hirakawa no primeiro e bateu muito forte no início do segundo, Jack Doohan não perdeu tempo e logo foi à pista assim que o sinal verde apareceu na saída do pit-lane. E se tentou fazer a curva 1 com o DRS aberto, o que deu muito errado, dessa vez a transmissão mostrou o instante em que o australiano fechou a asa móvel, não dando sopa para o azar. De pneus macios, fez 1min32s688.

O tempo, no entanto, logo foi engolido, até que Verstappen, de duros, assinalou 1min30s397, pulando para a liderança, com Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz na sequência. E quando tudo parecia finalmente correr bem, eis que a bandeira vermelha novamente deu o ar da graça. Pela terceira vez no fim de semana, o gramado seco de Suzuka pegou fogo com as fagulhas soltas dos carros e interrompeu a atividade.

Foram pouco menos de dez minutos de paralisação, mas o suficiente para causar o salseiro na saída dos boxes por conta do desespero de todo mundo para sair logo. Assim que pegou pista limpa, Leclerc assinalou 1min29s107 e desbancou os carros da McLaren, que já ocupavam as primeiras colocações com Norris e Piastri, respectivamente, os três de pneus macios. Hamilton, então, pegou o setor 1, que é mais sinuoso, mas perdeu tempo nos seguintes e ficou atrás de Charles por 0s165.

Em seguida, foi a vez de Russell tentar bater a marca de Leclerc, e deu certo setor 1 por 0s095. Na mesma toada, Piastri já era 0s2 mais rápido no mesmo trecho. Nos trechos seguintes, George perdeu rendimento e fechou a volta 0s5 atrás de Leclerc, ficando na quinta posição. Já Oscar foi o melhor no setor 2 e assumiu a ponta com 1min28s768.

Norris até tentou, mas ficou a 0s050 da marca de Piastri. E em mais uma tentativa, Leclerc novamente foi o mais rápido na primeira parte do traçado de Suzuka e colocou-se entre os McLaren por míseros 0s015. Perto da marca dos 30 minutos completos, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Tsunoda, Russell, Hadjar, Alonso, Oliver Bearman e Gasly eram os dez primeiros.

Até então, Bortoleto vinha em último, com 1s de desvantagem para o companheiro de equipe, Hülkenberg, mas com pouca rodagem na sessão. Quando enfim retornou à pista com os médios, saltou para 11º com 1min30s134.

Russell, então, fez novamente o melhor setor 1 da pista, mas, dessa vez, não perdeu tempo nas seções seguintes e colocou nada menos do que 0s3 sobre Piastri, com 1min20s385, assumindo a ponta. Hamilton também foi melhor que Oscar, mas não o bastante para desbancar o ex-parceiro de Mercedes. O mesmo valeu para Leclerc, que ao menos conseguiu ficar à frente de Hamilton ao fechar volta apenas 0s029 mais lenta que a de Russell.

Os carros da McLaren, então, voltaram ao jogo, primeiro com Piastri, que marcou 1min27s991. Norris tentou a primeira vez, mas errou no setor 2 e tirou o pé. Em mais uma volta rápida, fez tudo certo, ainda que não tenha pegado nenhum dos melhores setores, mas foi o bastante para desbancar o australiano nos milésimos e desempatar o duelo particular em treinos livres no Japão.

Ainda deu tempo de Bortoleto quase perder o controle do carro da Sauber na 130R, o que o fez tomar um susto. “Cara, alguma coisa quebrou na 130R, meu Deus!”, disse o brasileiro ao engenheiro. Depois, nos boxes, deu para notar o olhar levemente arregalado do estreante.