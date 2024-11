Todos os recordes de Ayrton Senna na Fórmula 1

Ayrton Senna foi, sem sombra de dúvidas, o maior piloto que o Brasil já produziu. O brasileiro, que foi tricampeão do mundo, ainda mantém alguns recordes de sua época de carreira, mesmo 30 anos após a trágica corrida da Itália, em 1994, que culminou no precoce falecimento do atleta. O Lance! te mostra os recordes que Ayrton Senna ainda mantém na Fórmula 1.

Ayrton Senna ainda possui cinco recordes desde o encerramento precoce de sua carreira (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Os recordes de Ayrton Senna

Mais vitórias em Mônaco

Uma das marcas que o brasileiro ainda mantém como sua, mesmo após 30 anos, é o número de vitórias que conquistou em Mônaco, que ainda assim é o maior número entre todos os pilotos da história. Senna, inclusive, foi apelidado de "Rei de Mônaco", pela facilidade que aparentava em pilotar em uma das mais traiçoeiras e difíceis pistas da Fórmula 1.

Ayrton Senna venceu o GP de Mônaco em seis oportunidades. Graham Hill e Michael Schumacher somam cinco vitórias cada um na mesma pista, e são os pilotos que mais chegaram perto da marca do brasileiro.

Vitórias consecutivas em um mesmo GP

Senna também detém o recorde de mais vitórias em uma mesma prova. O feito foi conquistado justamente na pista de Mônaco, onde o brasileiro venceu em cinco anos consecutivos (1989 a 1993). No entanto, esse recorde é dividido com Lewis Hamilton, que venceu o GP da Espanha também em cinco oportunidades seguidas (2017 a 2021).

Poles Positions consecutivas

Outro recorde que Ayrton Senna ainda possui é a de mais poles positions consecutivas. O piloto brasileiro superou Niki Lauda, que então detinha o recorde, com seis poles seguidas, mas Senna somou oito, entre os prêmios da Espanha em 1988, e dos Estados Unidos, em 1989. Max Verstappen também igualou o recorde, com as mesmas oito poles, no período entre o GP de Abu Dhabi, em 2023, e da Emilia-Romanha, em 2024.

continua após a publicidade

Um dos recordes de Senna aconteceu justamente em Mônaco, pista em que foi apelidado de "Rei" (Foto: AFP PHOTO)

Poles consecutivas em um mesmo GP

Ayrton Senna também possui o recorde de mais poles em um único GP. Esse feito foi construído no GP de San Marino, entre os anos de 1985 e 1991, somando sete vezes em que o brasileiro largou à frente de seus oponentes neste local.

Largadas consecutivas na primeira fila

O último recorde que Ayrton Senna ainda possui é o de largadas consecutivas na primeira ou segunda posição do grid. Isso aconteceu em 24 corridas diferentes, no período dos GPs da Alemanha, em 1988 e da Austrália, em 1989.