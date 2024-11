Bastava chegar à frente de Lando Norris, porém Max Verstappen fez muito mais que isso ao entrar na briga pelo pódio do GP de Las Vegas e sacramentar o quarto título da carreira na Fórmula 1. Na corrida deste domingo (24), o neerlandês até contrariou a própria natureza ao praticamente abrir passagem para Lewis Hamilton para evitar incidentes desnecessários e fez a festa na Cidade do Pecado com o quinto lugar. George Russell e Lewis Hamilton anotaram a dobradinha da Mercedes, enquanto Carlos Sainz terminou em terceiro.

A Ferrari cantou a bola, e, de fato, o desgaste de pneus roubou a cena no frio asfalto de Las Vegas, tanto que a primeira janela de pit-stops foi aberta na volta 10, muito distante da previsão da Pirelli, entre a 14 e a 20. Só que surpreendentemente, a Mercedes manteve o posto de azarão e brigou para valer pela vitória contra os carros vermelhos.

Max Verstappen pode repetir feito de Nelson Piquet em Las Vegas

Na verdade, foi uma disputa até desigual, já que o W15 voou no veloz circuito de Las Vegas. E Ferrari, antes favorita, acabou se vendo na briga pelo pódio contra Verstappen, que também contrariou as expectativas ao volante de um carro que precisou de ajuste emergencial para render alguma coisa.

Max foi um dos grandes nomes da prova, mais uma vez provando que não precisa ter o melhor carro para ser magistral. Nas dez voltas finais, até perguntou a Gianpiero Lambiase se era para segurar os carros da Ferrari. Tentou, mas não havia o que fazer para conter Sainz e Charles Leclerc. Mesmo assim, o quinto lugar foi exatamente o que ele precisava, com Norris em sexto.

O piloto da McLaren, aliás, foi peça nula na prova. Em nenhum momento ameaçou brigar contra Max e ainda penou com o desgaste muito acentuado da borracha. A toalha, no entanto, já havia sigo jogada desde a derrota categórica em São Paulo. Chegou a dizer que não estava “totalmente pronto” para a briga pelo título.

Oscar Piastri terminou em sétimo, com Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda e Sergio Pérez completando o top-10 da corrida.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.

Em uma temporada irregular, Mercedes mostra força em Las Vegas

Confira como foi o GP de Las Vegas:

Max Verstappen comemorando o tetra com a equipe em Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Com 18°C de temperatura ambiente, 19°C de asfalto e 50% de umidade relativa do ar, Russell tomou a posição de honra com um desafio e tanto pela frente tendo Sainz ao lado, já que as simulações de corrida nos treinos mostraram os carros da Ferrari com ritmo superior. Para completar, a SF-24 levava vantagem no gerenciamento de pneus, fator crucial para o gelado asfalto da Strip.

Os pneus, aliás, desempenhariam papel fundamental, e a maioria optou pelos médios. Apenas Colapinto, partindo dos boxes, Bottas e Pérez escolheram os duros, enquanto Alonso foi para o primeiro stint com os mais macios da gama C3, C4 e C5 da Pirelli.

Só que a briga pela vitória era apenas um detalhe diante da possibilidade da definição do título. A posição de largada, aliás, já fazia Verstappen largar campeão, uma vez que se classificou em quinto, enquanto Norris ficou apenas em sexto. A Red Bull, todavia, precisou apelar para a famosa gambiarra para ajustar a asa traseira e dar ao neerlandês um carro capaz de brigar por algo no veloz circuito.

Luzes apagadas, Russell partiu com segurança, enquanto Leclerc se aproveitou da espalhada de Sainz sobre Gasly e mergulhou por dentro na freada da curva 1 para assumir a segunda posição. Verstappen, por sua vez, manteve-se à frente de Norris, posição necessária para celebrar o tetracampeonato. Tsunoda, Piastri, Hülkenberg e Hamilton fechavam o top-10.

Na briga pelo oitavo lugar, Piastri foi ultrapassado por Hülkenberg, mas o australiano recuperou algumas voltas depois. Enquanto isso, pouco mais atrás, o destaque era Alonso e Albon, ganhando duas posições cada, enquanto Magnussen perdia três e caía para 15º, ficando à frente de Pérez.

Volta 3, Leclerc já surgia a 0s4 de distância para Russell. Já Sainz não conseguia acompanhar o ritmo do companheiro de equipe, perdendo a chance de usar a asa móvel. Quando entrou no trecho de maior velocidade, Charles por pouco não tomou a ponta, mas recebeu o lado de fora para disputar a freada. Já Verstappen não perdeu tempo e subiu para quarto ao efetuar bela manobra sobre Gasly.

Na reta principal, Leclerc tentou mais uma vez e chegou a dividir curva com Russell, que vendeu caro e sustentou a liderança. Quem se deu bem na briga foi Sainz, que conseguiu entrar na zona de DRS ao ficar menos a menos de 1s de distância do #16.

Volta 7, Hamilton colou em Piastri no retão e colocou lado a lado, mas não conseguiu a ultrapassagem. Enquanto isso, Sainz deixava Leclerc para trás, e surpreendia a queda abrupta de desempenho do monegasco. Na volta 8, na freada da curva 14, foi a vez de Verstappen ganhar a posição, subindo para terceiro. A impressão era que a briga com Russell no início comprometeu de alguma forma o carro #16 da Ferrari, mas ele também reclamava dos freios e motor pelo rádio.

Volta 9, Hamilton continuou a escalada e deixou Tsunoda para trás. Na 10, Norris e Leclerc foram aos boxes para a primeira troca de pneus, indicando o desgaste muito acentuado de pneus. Enquanto Hamilton superava Gasly e Verstappen tomava o segundo posto de Sainz, foi a vez de Sainz e Piastri também entrarem nos pits. Russell, por sua vez, seguia firme na ponta, com 9s de vantagem para Max.

A Red Bull chamou Verstappen na 12 e fez uma troca em 2s. O retorno, todavia, foi no meio do intenso pelotão formado por Magnussen, Bottas, Colapinto e os carros da Ferrari. Norris vinha somente em 11º, porém vários carros à frente ainda não haviam efetuado o pit-stop.

Russell fez a parada na volta 13, permitindo a Hamilton assumir a liderança. De repente, nos boxes, a Aston Martin simplesmente foi pega de surpresa ao ver Stroll parando. Já Tsunoda precisou atropelar uma placa na saída do pit-lane para ganhar a posição de Gasly.

Volta 15, a Haas chamou Hülkenberg para a troca. O curioso é que foi a única equipe a cumprir a janela prevista pela Pirelli para o primeiro stint com os médios. Até então, o top-10 era formado por Russell, Verstappen, Pérez, Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton, Magnussen, Tsunoda e Bottas. Gasly simplesmente viu o motor da Alpine estourar, abandonando.

Enquanto isso, Leclerc deixou Pérez para trás e subiu para quarto. Hamilton e Norris foram os próximos a superarem o mexicano, que foi chamado aos boxes para troca de pneus.

Volta 20, a diferença entre Leclerc e Hamilton era de apenas 0s5. O heptacampeão era até então o dono da melhor volta, e com um ritmo surpreendentemente forte. Mas o piloto da Ferrari resistia graças à ótima velocidade de reta da SF-24 — fato até notado pelo #44 em conversa com o engenheiro, Peter Bonnington.

Volta 26, Leclerc conseguiu escapar de Hamilton e passou a ameaçar o terceiro lugar de Sainz. Já sem pneus, o espanhol praticamente implorou para realizar o segundo pit-stop. Quem entrou, no entanto, foi Verstappen junto com Hamilton, enquanto o duo italiano seguiu para mais um giro. Russell, com 15s de vantagem na liderança, também avisou à Mercedes que era hora de parar.

Três giros depois, Sainz entrou nos boxes e viu uma bagunça completa. “O que aconteceu?”, perguntou e ouviu de volta: “Não estávamos preparados”. Atônito, respondeu com um “acordem!” e retornou à pista em quinto.

Na volta 31, veio a briga que os fãs sempre esperam, entre Verstappen e Hamilton. Só que Max não quis saber de ser ‘fominha’ e praticamente abriu passagem ao eterno rival no retão da Strip, que assumiu a segunda colocação, fechando uma improvável dobradinha da Mercedes até então.

Volta 37, Hamilton começou a tirar bastante a diferença para Russell com sequência de voltas mais rápidas. No giro seguinte, no meio do pelotão, Pérez, Lawson e Magnussen resolveram fazer uma linha de três na briga pelo 112º lugar, e quem levou a melhor foi o mexicano, em belíssima ultrapassagem dupla.

“Você quer que eu tente segurá-los?”, perguntou Verstappen a Lambiase, que o liberou para a luta pelo pódio. Veio Sainz, na volta 37, porém Max não conseguiu conter o ataque do espanhol no fim do retão. Leclerc, então, tentou aproveitar o embalo, mas teve mais trabalho com o rival taurino. Nas voltas finais, Verstappen sucumbiu à força da Ferrari, mas isso não importava. O lugar na galeria de Alain Prost e Sebastian Vettel já estava consolidado.