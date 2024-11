Com apenas duas edições na Fórmula 1, o GP do Qatar recebe a 23ª etapa do calendário da elite do automobilismo, nos dias 29 de novembro a 1 de dezembro. O Circuito Internacional de Lusail foi o palco de ambas as corridas e contou com dois pilotos vencedores, em 2021 e 2023.

continua após a publicidade

➡️ ‘Senna’: Série da Netflix explora vida, desafios e legado do tricampeão mundial

Campeões inéditos, Lewis Hamilton e Max Hamilton foram os únicos a subirem no lugar mais alto do pódio no GP do Qatar. O inglês conquistou a vitória em 2021, quando o circuito asiático surgiu como substituto para o GP da Austrália, devido à pandemia da Covid-19. Já em 2023, o vencedor da corrida principal foi Max Verstappen, quem se consolidou como tricampeão mundial após a sprint no Catar, no sábado de competição.

Max Verstappen no GP do Qatar em 2023

Pole position, Max Verstappen liderou a corrida quase de ponta a ponta, em uma participação tranquilo para o holandês. Após o contato com Hamilton, Russel teve que ir aos boxes, e o safety car entrou em ação. Piastri e Norris encostaram no líder e permaneceram assim até o fim, enquanto Russel e Charles Leclerc, da Ferrari, fecharam o top-5. O próximo GP ocorre nos Estados Unidos, no dia 22.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton no GP do Qatar em 2021

Hamilton, largando da pole position, liderou a prova de ponta a ponta, mantendo-se à frente de Verstappen, que, apesar de uma penalidade que o fez largar em sétimo, alcançou o segundo lugar. Alonso, alcançando o terceiro lugar, marcou seu retorno ao pódio desde o GP da Hungria em 2014, um feito significativo para ele e para a equipe Alpine.

Penalidades antes da largada afetaram Valtteri Bottas e Verstappen, punidos por não respeitarem bandeiras amarelas durante a classificação. Bottas enfrentou um furo no pneu, o que o levou a abandonar a corrida, impactando a disputa da Mercedes no campeonato de construtores.

continua após a publicidade

A vitória de Hamilton intensificou a disputa pelo campeonato de pilotos, reduzindo a diferença de pontos para Verstappen e mantendo a Mercedes na liderança do campeonato de construtores, com a Red Bull Racing aproximando-se na pontuação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte