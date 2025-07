Brasil x Argentina: horário e onde assistir a semifinal da AmericupW

O Brasil avançou para as semifinais da AmericupW e enfrenta a Argentina neste sábado (5), às 21h10 (de Brasília), no Chile. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Nas quartas de final, o Brasil venceu o México por 81 a 61, avançou para a semi e manteve a invencibilidade no torneio. As brasileiras foram vitoriosas em todos os confrontos desta primeira etapa, superando a República Dominicana, o Canadá e a Argentina, e avançando em primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos.

A adversária da Seleção Brasileira na etapa, Argentina, garantiu a classificação após vencer o Porto Rico nas quartas por 53 a 51. Do outro lado da chave, o confronto será norte-americano. Os Estados Unidos e o Canadá se enfrentam também neste sábado (5), às 18h40 (de Brasília), no Chile, pela outra semifinal da competição.

Os vencedores dos confrontos voltam às quadras neste domingo (5) pela final da AmericupW.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Argentina pela semifinal da AmeriCupW (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Argentina

Semifinal — AmeriCupW

📆 Data e horário: sábado, 5 de julho, às 21h10 (de Brasília)

📍 Local: Santiago, no Chile.

👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

O Brasil está na semifinal da AmeriCupW. (Foto: Divulgação/ FIBA)

Como foi o jogo da Seleção feminina nas quartas de final

O primeiro tempo da seleção brasileira foi bem intenso. Começou bem o primeiro quarto com bom aproveitamento nos rebotes e nos arremessos de quadra. Entretanto as meninas brasileiras voltaram mal para o segundo quarto. A seleção mexicana voltou superior para o jogo, com 50% de aproveitamento nas bolas de três e com roubadas de bola importantes. Apesar das mexicanas voltarem bem para o segundo quarto, o primeiro tempo terminou em 36 a 30.

Kamilla Cardoso e Damiris Dantas foram as principais jogadoras brasileiras nesse primeiro tempo. Já pela equipe mexicana o destaque foi para Gabriela Jaquez.

A equipe do México começou bem o terceiro quarto, mas logo a seleção brasileira ficou com o controle da partida e ganhou o penúltimo quarto. No 4º e último quarto o Brasil foi absoluto, com Kamilla Cardoso sendo o grande destaque e ajudando a seleção feminina de basquete a avançar as semifinais.