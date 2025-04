Oscar Piastri foi o mais rápido do terceiro treino livre do GP do Bahrein da F1 2025, realizado neste sábado (12) no Circuito Internacional de Sakhir. A McLaren repetiu a dobradinha e o bom desempenho dos dois primeiros treinos, com Lando Norris na segunda colocação. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o top 3 da atividade.

continua após a publicidade

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, sofreu com duas escapadas decisivas que prejudicaram suas voltas. Ele registrou o 18º melhor tempo, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que terminou em 19º.

➡️ GP do Bahrein: Piastri lidera segundo treino, e Bortoleto supera Hulkenberg

Como foi o terceiro treino livre do GP do Bahrein?

Lando Norris em ação no GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Oliver Bearman foi o primeiro a fazer uma volta rápida para abrir os trabalhos do treino livre 3 no GP do Bahrein, com 1m37s825. A outra Haas, de Esteban Ocon, também foi a pista com os compostos duros e virou 1m36s409 para assumir o primeiro lugar. Logo em seguida, Lewis Hamilton, após aquecer os pneus macios, garantiu o 1m34s846 em nova mudança na liderança do último treino.

continua após a publicidade

Naquele momento, Gabriel Bortoleto entrou para tentar sua melhor volta na pista. A primeira tentativa do brasileiro começou boa com a conquista do melhor primeiro setor, mas o piloto escapou na curva 11 e a volta ficou em 1m38s578. Parceiro da Sauber, Nico Hulkenberg entrou bem ao conseguir o terceiro lugar.

Primeira McLaren em pista, Lando Norris assumiu a posição rapidamente com 1m33s796. A dobradinha da equipe britânica não demorou para acontecer, no entanto, já que Oscar Piastri superou o companheiro ao marcar 1m33s324

continua após a publicidade

Metade do TL 3 no GP do Bahrein e problemas na Sauber

Ao chegar na metade do último treino livre em Bahrein, a primeira bandeira amarela foi acionada na atividade após Hulkenberg sair o traçado. Durante safety car virtual, o alemão voltou para os boxes e é fim de treino para o veterano da Sauber. Minutos antes, os pilotos reclamavam do aumento dos ventos, principalmente na curva 11, onde Bortoleto e Max Verstappen escaparam da pista.

Na imagem recuperada, foi possível observar que o volante de Hulkenberg estava apagado e o carro parou de colaborar. Em rádio, o piloto avisou a Sauber que "O carro entrou no anti-stall sozinho", o que levou a retirada do alemão do terceiro treino livre.

Campeão do GP do Japão, Verstappen ainda não tinha conseguido marcar uma volta rápida na primeira parte do TL 3, o que mudou pouco depois da saída do safety car virtual. O holandês, assim, superou Norris para assumir o segundo lugar, cerca de 0,2 segundos atrás de Piastri.

Em meio a polêmicas, as duas Racing Bulls superam a Red Bull de Yuki Tsunoda. O piloto Liam Lawson, rebaixado no último GP, ocupa 9ª colocação e está logo acima do companheiro, Isack Hadjar.

Bortoleto no treino do GP do Bahrein

O brasileiro Bortoleto pôde apresentar mais uma volta rápida após colocar novos pneus. Apesar de outra leve escapada, o novato conseguiu marcar 1m34s518 para subir para a sétima posição e superar Hulkenberg, que estava em nono lugar. Vale destacar que Russell chegou a rodar ao entrar errado na curva, mas sem grandes problemas, e logo foi para os boxes.

Liderança agitada

Já na parte de cima da tabela, em poucos minutos o top-5 contou com muitas mudanças significativas. Na liderança na maior parte do treino livre, Piastri perdeu momentaneamente a posição para o Verstappen, que foi superado por Pierre Gasly. O australiano, no entanto, retomou o primeiro lugar com 1m31s646.

Ainda nas primeiras posições, os novatos Kimi Antonelli e Hadjar surpreenderam ao superar Verstappen e ocuparem a segunda e quarta colocação, respectivamente. A seguir, os medalhões do grid voltaram a marcar voltas rápidas para assumirem novamente o topo, com Leclerc e Rusell colocando nas McLaren.

Oscar Piastri terminou novamente na liderança. Lando Norris e Charles Leclerc completaram o top 3 da sessão. Gabriel Bortoleto finalizou o terceiro treino do GP do Bahrein em 18º lugar, a frente apenas de Hulkenberg e Tsunoda, que subiu recentemente para a Red Bull, para ficar ao lado de Verstappen.

Vale destacar que o TL 3, apesar do tempo do Piastri não ter sido melhor que o top-10 do último treino livre, houve uma diferença considerável dos pilotos com o australiano da McLaren. O último colocado, por exemplo, esteve a mais de três segundos do líder.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os resultados do TL 3 no Bahrein